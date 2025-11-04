Sociedade

Levantamento do Censo 2022 mostra que Marias e Josés continuam liderando o ranking de nomes mais populares do país.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou nesta terça-feira (4) os nomes e sobrenomes mais comuns do país. O levantamento, baseado no Censo 2022, mostra que o Brasil continua sendo o país das Marias, Josés, Silvas e Santos.

De cada cem brasileiros, seis se chamam Maria. O nome, escolhido por 12,3 milhões de pessoas, é o mais popular do país. Em cidades como Morrinhos e Bela Cruz, no Ceará, as Marias representam 22% da população.

Entre os homens, José lidera com 5,1 milhões de registros, seguido por João e Antônio. Já entre os sobrenomes, Silva continua imbatível: mais de 34 milhões de brasileiros o carregam, o que representa 16% da população. Em seis cidades de Pernambuco e Alagoas, o sobrenome aparece em mais de 60% dos moradores.

Os dados fazem parte do site interativo “Nomes do Brasil”, lançado pelo IBGE, que permite consultar a frequência, distribuição geográfica e idade média de cada nome e sobrenome.

O estudo ainda revela tendências curiosas. O pico de nascimentos de pessoas chamadas Maria ocorreu entre 1960 e 1969, com 2,5 milhões de registros. Entre 2020 e 2022, esse número caiu para 517 mil.

Por outro lado, nomes modernos como Gael, Ravi e Valentina cresceram rapidamente a partir de 2010. Apenas entre 2020 e 2022, 96,5 mil crianças receberam o nome Gael — um salto em relação aos 763 registros da década anterior.

Ao todo, o IBGE identificou mais de 140 mil nomes e 200 mil sobrenomes em todo o país. A base de dados não diferencia sinais gráficos — ou seja, Tamara e Tâmara são contabilizados juntos, mas nomes como Ana e Anna aparecem separadamente.

Os nomes e sobrenomes mais populares no Brasil:

Mulheres:

Maria – 12.224.470 Ana – 3.929.951 Francisca – 661.582 Julia – 646.239 Antonia – 552.951

Homens:

José – 5.141.822 João – 3.410.873 Antônio – 2.231.019 Francisco – 1.659.196 Pedro – 1.613.671

Sobrenomes:

Silva – 34.030.104 Santos – 21.367.475 Oliveira – 11.708.947 Souza – 9.197.158 Pereira – 6.888.212

