Presidente classificou ação que deixou 121 mortos como “desastrosa” e defendeu a participação de peritos da PF nas apurações.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (4) que o governo pretende pressionar para abrir uma investigação paralela sobre a operação policial que resultou na morte de 121 pessoas no Rio de Janeiro na semana passada, incluindo quatro policiais.

Na última terça-feira (28), o governo do Rio de Janeiro realizou uma operação que teve como alvo a facção criminosa Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha.

Segundo o presidente, a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não uma ordem de matança, mas houve mortes durante a ação. Ele avaliou que, embora o número de mortes possa ser considerado um “sucesso” por alguns, do ponto de vista da atuação do Estado, a operação foi desastrosa.

O governo articula a participação de peritos da Polícia Federal no processo de investigação sobre as mortes registradas durante a operação. Durante a entrevista concedida às agências Associated Press e Reuters, Lula destacou que a intenção é garantir transparência e independência na apuração.

Em nota à imprensa, foi informado que a operação deixou a impressão de alto grau de descontrole, com mortes que incluíram civis e policiais, motivando a necessidade de um acompanhamento mais rigoroso por parte de legistas da PF.

