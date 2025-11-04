Jutaí

Quatro tabletes de skunk e pasta base estavam em barco vindo de Jutaí.

Quatro tabletes de maconha tipo skunk e pasta base de cocaína, avaliados em mais de R$ 100 mil, foram apreendidos nesta segunda-feira (03/11) dentro de uma saca de farinha transportada em um barco regional no porto de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus).

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

Como a apreensão aconteceu

De acordo com o delegado Renato Ferraz, uma denúncia anônima alertou a equipe sobre o transporte de drogas vindas do município de Jutaí (a 750 quilômetros de Manaus).

“Nos deslocamos até o porto de Tefé após recebermos a informação de que um barco atracaria trazendo uma encomenda suspeita”, afirmou o delegado.

Droga estava em saca de farinha

A equipe consultou o livro de encomendas e localizou uma saca registrada em nome de uma mulher. Durante a vistoria, foram encontrados quatro tabletes — dois de skunk e dois de pasta base de cocaína.

O destinatário não compareceu ao porto para receber o material, o que reforça a suspeita de que a droga seria retirada por intermediários ligados ao tráfico.

Investigação continua

O material apreendido foi levado à delegacia, onde foi instaurado Inquérito Policial (IP) para identificar os responsáveis pela remessa e o suposto receptor da droga.

“O entorpecente estava disfarçado em um produto típico da região, o que mostra a tentativa de burlar a fiscalização”, destacou Ferraz.

Colaboração da população

A PC-AM reforça que denunciantes podem ajudar no combate ao tráfico fluvial por meio do disque-denúncia 181, com garantia de sigilo.

