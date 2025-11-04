Defesa

Vice-governador, que já foi operário do Distrito, ressalta papel do modelo que gera mais de 130 mil empregos

O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, afirmou que o modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) é solução para os desafios da economia brasileira. Por meio de suas redes sociais, nesta terça-feira (04/11), o vice-governador enfatizou a importância da consolidação de um dos maiores parques fabris do país diante dos números positivos de faturamento e geração de empregos.

Tadeu, que já foi operário no Polo Industrial de Manaus (PIM) no início da década de 1990, defende a continuidade do modelo que empregou, até agosto deste ano, mais de 130 mil trabalhadores. Para ele, a reforma tributária, que está em fase de regulamentação no Congresso Nacional, trará segurança jurídica para novos investimentos na ZFM.

“A partir de 2032, o único local no Brasil que vai ter atividade incentivada vai ser a Zona Franca de Manaus. Portanto, a possibilidade de a gente atrair novos segmentos para o Polo Industrial é muito grande. O Amazonas não é um problema. O Amazonas é solução para muita coisa no Brasil”, afirmou.

De acordo com dados estatísticos recentes divulgados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), a média mensal de empregos do PIM é 8,58% superior à média mensal registrada no mesmo período de 2024.

Os números também são positivos em termos de faturamento. A expectativa é de que as empresas do PIM encerrem 2025 com faturamento de R$ 217,6 bilhões. O número representará um aumento de 6,7% sobre os R$ 204 bilhões do ano passado, indicando um novo recorde histórico para a indústria da região.

Interiorização

Na publicação, Tadeu de Souza também destacou a necessidade de diversificar a economia para promover o desenvolvimento no interior do Amazonas. “A gente tem muito potencial, mas tudo passa por essa necessidade de complementar a atividade industrial, principalmente no interior”, enfatizou o vice-governador.

(*) Com informações da assessoria