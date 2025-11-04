Fuga

Imagens indicam fuga e levantam dúvidas sobre o paradeiro da “musa do crime”.

Um vídeo que circula nas redes sociais desde segunda-feira (3) mostra uma mulher fugindo ao lado de um grupo durante a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, em 28 de outubro. As imagens são atribuídas a Penélope, conhecida como Japinha do CV, apontada como integrante da linha de frente do Comando Vermelho.

Identidade segue incerta

A polícia ainda não confirmou a identidade da mulher registrada no vídeo. A possível reaparição ganhou repercussão após a divulgação da lista oficial com 115 suspeitos mortos na operação, na sexta-feira (31/10). O nome da Japinha do CV não aparece entre os mortos, o que reacende dúvidas sobre seu paradeiro.

Vídeo aponta pronunciamento

Após a movimentação nas redes, outro vídeo passou a circular, no qual a mulher atribuída à criminosa faz um pronunciamento, tentando encerrar rumores sobre sua suposta morte.

Ausência de mulheres na lista levanta suspeitas

Nenhuma mulher foi registrada entre os mortos da megaoperação. A ausência reforça o mistério em torno de Penélope, apontada como figura feminina próxima à linha de frente do CV.

Publicações nas redes sociais

No X (ex-Twitter), um homem identificado como Nathan Nael, suposto namorado da Japinha do CV, publicou uma foto ao lado dela com a legenda “Minha Penélope”. A mesma foto foi repostada no perfil atribuído a ela no Instagram.

O perfil também compartilhou pedidos de parcerias, informações de assessoria e publicações relacionadas ao “Jogo do Tigrinho”.

VÍDEO

Vídeo mostra suposta fuga da Japinha do CV durante megaoperação no RJ pic.twitter.com/LyoSDMHrhr — Portal Em Tempo (@portalemtempo) November 4, 2025

