Um vídeo que circula nas redes sociais desde segunda-feira (3) mostra uma mulher fugindo ao lado de um grupo durante a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, em 28 de outubro. As imagens são atribuídas a Penélope, conhecida como Japinha do CV, apontada como integrante da linha de frente do Comando Vermelho.
Identidade segue incerta
A polícia ainda não confirmou a identidade da mulher registrada no vídeo. A possível reaparição ganhou repercussão após a divulgação da lista oficial com 115 suspeitos mortos na operação, na sexta-feira (31/10). O nome da Japinha do CV não aparece entre os mortos, o que reacende dúvidas sobre seu paradeiro.
Vídeo aponta pronunciamento
Após a movimentação nas redes, outro vídeo passou a circular, no qual a mulher atribuída à criminosa faz um pronunciamento, tentando encerrar rumores sobre sua suposta morte.
Ausência de mulheres na lista levanta suspeitas
Nenhuma mulher foi registrada entre os mortos da megaoperação. A ausência reforça o mistério em torno de Penélope, apontada como figura feminina próxima à linha de frente do CV.
Publicações nas redes sociais
No X (ex-Twitter), um homem identificado como Nathan Nael, suposto namorado da Japinha do CV, publicou uma foto ao lado dela com a legenda “Minha Penélope”. A mesma foto foi repostada no perfil atribuído a ela no Instagram.
O perfil também compartilhou pedidos de parcerias, informações de assessoria e publicações relacionadas ao “Jogo do Tigrinho”.
VÍDEO
