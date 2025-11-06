Maués

Cena registrada no interior do Amazonas viralizou nas redes sociais e gerou uma onda de comentários dos internautas.

Uma mulher pegou o marido e a suposta amante em um motel no município de Maués, no interior do Amazonas.

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quarta-feira (5) mostra a reação de uma mulher ao flagrar a traição do marido com a amante em um motel no Amazonas, provocando grande repercussão entre internautas.

Nas imagens, é possível ver a mulher visivelmente abalada, enquanto o homem, que segundo ela é mototaxista, tenta se defender e proteger a amante. Em determinado momento, ele ainda tenta sair do local com a motocicleta.

A reportagem ainda não conseguiu localizar nenhum dos envolvidos, mas o espaço segue aberto para esclarecimentos.

