Mirante Lúcia Almeida

Evento gratuito no Mirante Lúcia Almeida celebra os 40 anos do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas com música e visitação pública

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9º Distrito Naval, realiza nesta quinta-feira (7) o evento “Pôr do Sol com Música”, das 17h às 18h30, no Mirante Lúcia Almeida, no Centro de Manaus.

A Banda de Música do Comando do 9° Distrito Naval apresentará ao público um repertório variado, com canções tradicionais militares e arranjos contemporâneos, em um espetáculo gratuito e aberto à população.

A atividade faz parte das celebrações alusivas aos 40 anos do 1° Batalhão de Operações Ribeirinhas, marco importante na história da instituição. O evento busca aproximar a Marinha da comunidade manauara, promovendo momentos de cultura, lazer e integração.

No sábado, 8 de novembro, o público poderá visitar o Navio-Patrulha Fluvial “Rondônia”, que estará aberto à visitação no píer do Mirante Lúcia Almeida, das 9h às 17h30.

Foto: Divulgação

Serviço – Pôr do Sol com Música e visitação ao navio da Marinha

Evento: “Pôr do Sol com Música” e visita ao Navio-Patrulha Fluvial “Rondônia”

Data: 7 e 8 de novembro de 2025

Local: Mirante Lúcia Almeida – Centro, Manaus (AM)

Horários:

Show musical: 7/11, das 17h às 18h30

7/11, das 17h às 18h30 Visitação ao navio: 8/11, das 9h às 17h30

Entrada: Gratuita

