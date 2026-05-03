Santos (SP) – O relógio corre contra Neymar Jr. Com a próxima convocação da Seleção Brasileira marcada para o dia 18 de maio, o astro do Santos terá uma janela curta de apenas 15 dias para provar que está pronto para retornar ao time nacional. Serão quatro partidas decisivas onde o desempenho físico e técnico do camisa 10 estará sob a lupa da comissão técnica de Carlo Ancelotti.
Neymar, que não atuou no clássico contra o Palmeiras no último sábado (02), entra agora em uma sequência que envolve três competições diferentes em menos de duas semanas.
O desafio de convencer Ancelotti
Desde que o técnico italiano assumiu o comando da Seleção em 2025, Neymar ainda não foi convocado. O craque tenta quebrar um hiato que já dura mais de dois anos: sua última atuação pela Amarelinha foi em outubro de 2023, quando sofreu a grave lesão no joelho contra o Uruguai.
Agora, totalmente recuperado e vestindo a camisa do Peixe, cada minuto em campo será um teste de fogo para mostrar que recuperou o ritmo de jogo necessário para o nível internacional.
Calendário de Neymar até a convocação:
Confira os compromissos que definirão o futuro do craque na lista do dia 18:
- 05/05 (Terça): Recoleta x Santos — Copa Sul-Americana (Fora)
- 10/05 (Domingo): Santos x Red Bull Bragantino — Brasileirão (Vila Belmiro)
- 13/05 (Quarta): Coritiba x Santos — Copa do Brasil (Fora)
- 17/05 (Domingo): Santos x Coritiba — Brasileirão (Vila Belmiro)
Análise: O que está em jogo?
A comissão técnica da Seleção tem monitorado de perto a evolução física de Neymar. A ausência no Allianz Parque gerou especulações, mas o foco total está na maratona que começa no Paraguai contra o Recoleta.
Para Ancelotti, não basta o nome: o treinador preza pela intensidade. Por isso, os duelos contra o Coritiba (pela Copa do Brasil e Brasileirão) serão o “teste final”, ocorrendo apenas 24 horas antes do anúncio oficial da lista. Se brilhar nesses quatro confrontos, as chances de ver o camisa 10 novamente com a amarelinha em junho são altíssimas.
