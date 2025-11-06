Chuva

Casos incluem riscos de desabamento, deslizamento e alagamentos em várias zonas

Seis ocorrências foram registradas em Manaus até as 16h desta quinta-feira (6/11), após as fortes chuvas que atingiram a cidade. Os chamados foram realizados pelo Disque 199, canal direto com a Defesa Civil, que funciona 24 horas na sede do Centro de Cooperação da Cidade (CCC).

As demandas foram encaminhadas para as equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), que atuam de forma imediata nas áreas mais afetadas. Entre as situações observadas estão um risco de tombar na zona Norte; um risco de deslizamento na zona Leste; dois riscos de desabamentos, nas zonas Norte e Centro-Sul; além de dois registros de alagamentos nas zonas Leste e Centro-Sul.

A prefeitura reforça que, diante de ocorrências, a população pode solicitar assistência pelo Disque 199, disponível 24 horas. Como o sistema atmosférico é dinâmico, o monitoramento segue contínuo para atualização de alertas. Entre as recomendações, estão evitar áreas alagadas, manter atenção ao dirigir sob chuva e não permitir acúmulo de água parada, a fim de prevenir doenças.

Leia mais:

Chuva em Manaus causa 10 ocorrências em diferentes zonas