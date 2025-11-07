Após rumores de morte

Apontada como segurança de chefe do Comando Vermelho, “Japinha do CV” ganhou fama nas redes após ser dada como morta em confronto policial.

Conhecida como “Japinha do CV”, a jovem apontada como segurança do traficante Doca, principal alvo da Operação Contenção, voltou a movimentar as redes sociais após rumores de que estaria viva. A mulher, apelidada também de “Penélope” e chamada por internautas de “musa do crime”, ganhou fama após a megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro.

Com o aumento da repercussão, vários perfis atribuídos a ela surgiram na internet. Um deles chegou a ultrapassar 500 mil seguidores no Instagram antes de ser desativado. Outro perfil, ainda ativo, soma mais de 280 mil seguidores e exibe fotos e vídeos da jovem, incluindo uma publicação de 27 de agosto, dois meses antes da operação.

Nos stories, há vídeos dela dançando e até propagandas de joguinhos online. Em um dos registros, Japinha aparece com Nathan, apontado como namorado e possível parceiro na fuga.

Nome de Japinha não aparece na lista de mortos

Japinha do CV foi apontada como uma das seguranças mais próximas de Doca, chefe do Comando Vermelho. Durante a operação, circulou um vídeo nas redes mostrando o corpo de uma mulher com o rosto desfigurado, vestida com roupas camufladas e colete balístico, o que levou muitos a acreditarem que ela havia sido morta.

No entanto, a lista oficial da Polícia Civil — divulgada pela coluna de Mirelle Pinheiro (Metrópoles) — não inclui nenhuma mulher entre os mortos. Mesmo sem a confirmação da identidade completa, o fato reforçou as suspeitas de que Japinha possa estar viva.

Em áudios atribuídos a ela e divulgados pelo portal BNews, uma voz feminina afirma não ter sido atingida pela polícia e diz estar escondida com ajuda de amigos.

Histórico e fama nas redes

Segundo investigadores, Japinha já havia se fingido de morta em outras operações. Em um áudio antigo, ela conversa com um amigo e cobra uma dívida de R$ 2 mil, enquanto ele comenta sobre boatos da morte dela. Na gravação, ela pede que o homem não conte a ninguém que ela está viva.

Durante as ações policiais, imagens de corpos foram confundidas com o dela, mas internautas observaram características masculinas no corpo atribuído à traficante, o que aumentou ainda mais as dúvidas.

Quem é Japinha do CV

De acordo com o historiador e especialista em segurança pública Joel Paviotti, Japinha atuava como uma espécie de “soldado de elite” do traficante Doca.

“Ela fazia a contenção e a segurança do Doca, mas também circulava pelo Alemão, Penha e outros morros do Comando Vermelho que precisavam de reforço”, afirmou Paviotti no canal Iconografia da História, no YouTube.

Segundo a coluna Na Mira, do portal Metrópoles, a jovem era responsável por proteger rotas de fuga e pontos estratégicos do tráfico. Criada entre Penha e Vila Cruzeiro, teria aprendido desde cedo a manusear fuzis e combater em áreas de mata.

Relatos de pessoas próximas a descrevem como violenta e destemida, com reputação de “linha de frente” dentro do Comando Vermelho.

