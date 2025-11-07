Saúde

Dez unidades de saúde vão funcionar neste sábado (8) para aplicar vacina contra a gripe em grupos prioritários.

A vacinação contra a gripe continua neste sábado (8) em Manaus, com dez unidades de saúde abertas para atender grupos prioritários como idosos, gestantes e crianças de 6 meses a menores de 6 anos.

Alguns postos vão funcionar em horário ampliado, das 8h às 17h, como as Unidades de Saúde da Família (USF) Leonor de Freitas, na Compensa, e Carmen Nicolau, no Lago Azul. Outras oito unidades terão atendimento das 8h às 11h.

Desde o início da campanha, mais de 23 mil pessoas já foram vacinadas na capital. A prefeitura reforça que a dose ajuda a reduzir os riscos e a gravidade da gripe, especialmente no período chuvoso, quando aumentam os casos de doenças respiratórias.

A vacina é gratuita e voltada para quem faz parte dos grupos prioritários, como idosos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades e profissionais da saúde e da educação. Para se vacinar, basta apresentar documento de identificação e o Cartão Nacional de Saúde.

🧭 Zona Norte

USF Carmem Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul (📅 das 8h às 17h, inclusive domingos e feriados)

– Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul (📅 das 8h às 17h, inclusive domingos e feriados) USF Major PM Sálvio Belota – Rua João de Montefusco (antiga rua das Samambaias), 786, Santa Etelvina (📅 das 8h às 11h)

– Rua João de Montefusco (antiga rua das Samambaias), 786, Santa Etelvina (📅 das 8h às 11h) USF Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério J. Nery (antiga rua 17), núcleo 3, Cidade Nova (📅 das 8h às 11h)

🌅 Zona Leste

USF Maria Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves (📅 das 8h às 11h)

– Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves (📅 das 8h às 11h) USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi dos Palmares (📅 das 8h às 11h)

– Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi dos Palmares (📅 das 8h às 11h) USF Dr. José Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José (📅 das 8h às 11h)

🌇 Zona Oeste

USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, Compensa II (📅 das 8h às 17h, inclusive domingos e feriados)

– Avenida Brasil, Compensa II (📅 das 8h às 17h, inclusive domingos e feriados) USF Deodato de Miranda Leão – Av. Presidente Dutra, s/nº, Glória (📅 das 8h às 11h)

🏙️ Zona Sul

USF Dr. José Rayol dos Santos – Av. Constantino Nery, conj. Chapada, Flores (📅 das 8h às 11h)

– Av. Constantino Nery, conj. Chapada, Flores (📅 das 8h às 11h) USF Rosa Pereira de Almeida – Rua Dona Mimi, s/nº, Morro da Liberdade (📅 das 8h às 11h)

