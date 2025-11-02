Saúde

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), inicia, nesta segunda-feira, 3/11, às 10h, a campanha de vacinação contra a Influenza na capital. O público-alvo prioritário são crianças de 6 meses a menores de 6 anos idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e idosos (a partir de 60 anos de idade), e mais outros 17 grupos prioritários, que estão em maior risco de exposição ao vírus e considerados mais vulneráveis à doença.

A meta da Semsa é assegurar a proteção vacinal de um total de 439.396 pessoas, sendo 186.675 crianças, 25.109 gestantes e 227.612 idosos, que juntos representam 90% da população estimada nos três grupos. Nos demais 17 grupos, a meta é alcançar 306.249 pessoas.

A abertura da campanha acontece na policlínica Castelo Branco, localizada na rua do Comércio, s/nº, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a Semsa realiza a campanha no período sazonal, quando a ocorrência de chuvas cria o ambiente favorável para proliferação das cepas do vírus Influenza.

A Semsa vai disponibilizar o imunobiológico nas suas 174 salas de vacinas. A estratégia de imunização também compreende a busca ativa realizada por Agentes Comunitários de Saúde (ACSs).

SERVIÇO

O quê – Abertura da Campanha de Vacinação contra Influenza

Quando – Segunda-feira, 3/11

Horário – 10h

Local – Policlínica Castelo Branco, na rua do Comércio, s/nº, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul

Localização – https://maps.app.goo.gl/LGautgc45LdxJTdE8

(*) Com informações da assessoria