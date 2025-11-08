Rio Bonito do Iguaçu

Fenômeno de categoria F3 destruiu 90% da área urbana de Rio Bonito do Iguaçu

O governo do Paraná informou que, até o início da tarde deste sábado (8), 750 pessoas foram atendidas em unidades de saúde após a passagem de um tornado por cidades do estado. O fenômeno climático provocou seis mortes e deixou um rastro de destruição.

O município mais afetado foi Rio Bonito do Iguaçu, localizado a cerca de 400 quilômetros de Curitiba. Segundo a Defesa Civil, 90% da área urbana da cidade foi danificada.

A maioria dos feridos recebeu atendimento em duas unidades hospitalares, uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e uma faculdade em Laranjeiras do Sul. Casos mais graves foram encaminhados ao Hospital Universitário de Cascavel e ao Hospital Regional de Guarapuava. Quatro pessoas passaram por cirurgia.

De acordo com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, a situação em Rio Bonito do Iguaçu é crítica.

“As estruturas de saúde estão todas colapsadas. Apenas um centro de saúde da cidade está aberto. Um grande movimento das prefeituras do entorno somou uma força-tarefa para manter funcionando”, disse o secretário.

Tornado atingiu ventos de até 250 km/h

O fenômeno foi classificado como tornado de categoria F3, com ventos que chegaram a 250 quilômetros por hora, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O governador Ratinho Júnior esteve na cidade desde as primeiras horas do sábado e anunciou uma parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) para agilizar o levantamento dos estragos e iniciar o processo de reconstrução.

O número total de desabrigados ainda está sendo atualizado, mas a Defesa Civil estima que 10 mil pessoas foram impactadas, com 28 desabrigados e 1 mil desalojados.

O prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, Sezar Augusto Bovino, relatou o cenário devastador:

“Agora vamos realizar esse levantamento para que possamos ajudá-las de alguma forma, seja com linhas de crédito, seja com apoio para reconstrução ou para cobrir prejuízos em diversos setores. A cidade está praticamente destruída.”

Foto: Reprodução

Governo federal envia equipes de apoio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o envio de equipes da Defesa Civil Nacional e da Força Nacional do SUS para auxiliar no atendimento às vítimas e na reconstrução da cidade.

A comitiva federal é liderada pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e conta com cinco profissionais especializados, entre eles um médico sanitarista, um enfermeiro, um especialista em saúde mental, além de analistas logísticos e assistenciais.

Essas equipes irão reativar serviços de saúde, apoiar a gestão local e oferecer atendimento psicossocial e médico emergencial à população afetada.

Uma massa de ar frio deve atingir o Paraná e Santa Catarina nos próximos dias. Em Rio Bonito do Iguaçu, epicentro do tornado, a temperatura deve variar entre 13°C e 22°C neste sábado (8), podendo chegar a 11°C no domingo (9), segundo previsão meteorológica.

