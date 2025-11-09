Um motorista de 47 anos perdeu o controle do carro na manhã deste sábado (8) e caiu em um escadão após o veículo voar sobre os degraus, no Jardim Apurá, Zona Sul de São Paulo.
Imagens registradas por moradores mostram o momento em que o veículo salta os degraus e para no fim da escadaria, ficando parcialmente destruído.
VÍDEO:
O Corpo de Bombeiros retirou o motorista das ferragens e o encaminhou ao pronto-socorro do Hospital Geral de Pedreira.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o condutor não apresentava sinais de embriaguez nem de uso de substâncias que pudessem comprometer sua direção no momento do resgate.
O caso foi registrado como colisão no 98º Distrito Policial (Jardim Miriam), que investiga as causas do acidente.
Local do acidente
(*) Com informações da CNN Brasil
