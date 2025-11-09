acidente

Condutor de 47 anos foi resgatado das ferragens e levado ao Hospital Geral de Pedreira

Um motorista de 47 anos perdeu o controle do carro na manhã deste sábado (8) e caiu em um escadão após o veículo voar sobre os degraus, no Jardim Apurá, Zona Sul de São Paulo.

Imagens registradas por moradores mostram o momento em que o veículo salta os degraus e para no fim da escadaria, ficando parcialmente destruído.

O Corpo de Bombeiros retirou o motorista das ferragens e o encaminhou ao pronto-socorro do Hospital Geral de Pedreira.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o condutor não apresentava sinais de embriaguez nem de uso de substâncias que pudessem comprometer sua direção no momento do resgate.

O caso foi registrado como colisão no 98º Distrito Policial (Jardim Miriam), que investiga as causas do acidente.

Local do acidente

Escadão fica localizado na Rua Paulo de Souza Santos • Reprodução/Google Street VIew

