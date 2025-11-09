Desastre natural

Rio Bonito do Iguaçu teve 90% da área urbana afetada

Trinta e duas pessoas seguem internadas em hospitais do Paraná após a passagem de um tornado pelo estado na última sexta-feira (7). De acordo com boletim da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado na manhã deste domingo (9), quatro pacientes estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), “mas nenhum caso grave”.

Ventos que ultrapassaram 250 km/h atingiram Rio Bonito do Iguaçu, município de 14 mil habitantes no Centro-Sul do Paraná, a cerca de 400 km de Curitiba. Segundo a Defesa Civil, 90% da área urbana sofreu algum tipo de dano. O fenômeno deixou seis mortos, sendo cinco moradores de Rio Bonito do Iguaçu e um de Guarapuava.

Atendimentos e reforço hospitalar

A Secretaria de Saúde atualizou para 835 o número de atendimentos médicos relacionados ao tornado. O socorro ficou concentrado na cidade vizinha de Laranjeiras do Sul. Para reforçar o atendimento, o governo estadual enviou insumos hospitalares, como soro, ataduras, seringas e compressas.

O material chegou de avião ao aeroporto de Guarapuava e foi transportado em quatro helicópteros até Laranjeiras do Sul.

Buscas encerradas e foco na reconstrução

O Corpo de Bombeiros informou que não há pessoas desaparecidas e encerrou as buscas. As equipes agora concentram esforços na reorganização de serviços essenciais, como abastecimento de água, energia e distribuição de alimentos e água potável.

Quase metade da cidade ainda está sem energia

A Copel restabeleceu 49% da rede elétrica de Rio Bonito do Iguaçu. No sábado (8), cerca de 75% das residências permaneciam sem luz. Quase 2 mil casas e estabelecimentos continuam sem energia. A empresa relata que mais de 300 postes foram destruídos e que parte da rede elétrica precisará ser reconstruída do zero.

Mais de 200 eletricistas, técnicos e projetistas trabalham na recomposição emergencial.

Em todo o Paraná, a Copel restaurou 90% das ligações afetadas pela tempestade. Cerca de 14,9 mil clientes seguem sem energia, a maioria no norte do estado.

A empresa monitora os locais de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para garantir o fornecimento de energia. Em Rio Bonito do Iguaçu, a prova foi suspensa.

Municípios atingidos e impactos sociais

Segundo a Defesa Civil, 12 municípios foram atingidos: Candói, Cantagalo, Cruzeiro do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Guaraniaçu, Guarapuava, Londrina, Matinhos, Porto Barreiro, Rio Bonito do Iguaçu, Turvo e Umuarama.

Foram afetadas 14.751 pessoas, sendo 11.785 apenas em Rio Bonito do Iguaçu.

O número de desalojados chega a 1.060 e há 28 desabrigados em abrigos públicos.

Ao todo, 704 casas foram danificadas, a maioria em Porto Barreiro. Quinze casas foram destruídas em Guarapuava.

Governo declara calamidade

O governador do Paraná, Ratinho Junior, decretou estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu, o que facilita o acesso a recursos emergenciais e flexibiliza regras para execução de gastos.

O Ministério da Saúde enviou uma equipe da Força Nacional do SUS ao município. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade pelas redes sociais.

(*) Com informações da Agência Brasil

