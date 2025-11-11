Estimativas

Estado cumpriu as seis metas, com destaque para a arrecadação, despesa com pessoal e resultado primário

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM) mais uma vez cumpriu todas as metas do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do 2º quadrimestre de 2025, de acordo com a avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda – Governo Federal.

De acordo com nota técnica divulgada pela STN, o estado do Amazonas cumpriu as seis metas estabelecidas: Endividamento; Resultado primário; Despesa com pessoal; Arrecadação própria; Gestão pública; e Caixa líquido.

Valem destaque os números da arrecadação própria, com R$ 837 milhões acima da meta; o índice de despesa com pessoal, de 45,53%, bem abaixo dos 57% estipulados; e o resultado primário da arrecadação, com R$ 98 milhões a mais do que o pactuado na meta (veja os dados na tabela em anexo).

“O cumprimento das metas estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional é algo que a Secretaria de Estado da Fazenda vem perseguindo de forma contínua ao longo de toda a gestão do governador Wilson Lima. Com parcimônia, responsabilidade e austeridade, temos conseguido não apenas cumprir as metas fiscais e de gestão, mas também aprimorar constantemente nossos números e indicadores, fortalecendo a credibilidade do Estado e a sustentabilidade das contas públicas”, declarou o secretário Alex del Giglio.

(*) Com informações da assessoria