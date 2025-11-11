Acidente aéreo

Aeronave C-130 saiu do Azerbaijão rumo à Turquia; governo confirma vítimas, mas não informa total.

Um avião militar turco caiu com 20 pessoas a bordo na Geórgia, nesta terça-feira (11). A informação foi confirmada pelo governo da Turquia, que reconheceu haver vítimas, mas não detalhou a quantidade.

A aeronave, um cargueiro modelo C-130, havia decolado do Azerbaijão rumo à Turquia quando perdeu contato e caiu próximo à fronteira entre os dois países. Vídeos registraram o momento em que o avião se parte durante a queda, antes de atingir o solo. De acordo com o Ministério da Defesa turco, equipes de resgate atuam na região em conjunto com autoridades georgianas e do Azerbaijão.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, lamentou o acidente e enviou condolências às famílias dos militares envolvidos. A Autoridade de Aviação da Geórgia informou que o avião desapareceu dos radares logo após entrar em seu espaço aéreo e não chegou a emitir sinal de emergência.

A Turquia faz fronteira direta com a Geórgia, enquanto o Azerbaijão só se conecta aos turcos por meio da Armênia, que separa os territórios.

