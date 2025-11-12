São Paulo

Ele passou cerca de quatro horas amarrado a um artefato que aparentava ser explosivo

O motorista de um caminhão sequestrado na manhã desta quarta-feira (12) no Rodoanel, em Itapecerica da Serra (SP), desmaiou e caiu da cabine no momento em que foi resgatado por um agente do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar. Ele passou cerca de quatro horas amarrado a um artefato que aparentava ser explosivo, posteriormente identificado como um simulacro de bomba.

De acordo com a Polícia Militar e a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o motorista foi rendido por três homens que o obrigaram a posicionar o caminhão atravessado na pista, bloqueando completamente o tráfego no quilômetro 44 do Rodoanel Mário Covas (SP-021), sentido Rodovia Presidente Dutra.

A vítima relatou ter sido alvo de um assalto seguido de sequestro e permaneceu consciente, porém desorientada, durante todo o tempo em que esteve dentro da cabine, cercada por fios e materiais que simulavam um artefato explosivo.

Resgate

O Gate foi acionado às 8h24 e contou com o apoio de um helicóptero Águia da PM. O trânsito permaneceu totalmente interditado entre 5h30 e 10h30, provocando congestionamento de mais de 20 quilômetros na pista externa, segundo a concessionária SPMar.

O caminhão pertence à empresa Sitrex, especializada em transporte rodoviário internacional de cargas, com atuação nos eixos Brasil–Bolívia–Paraguai, além da Argentina e do Chile.

Após o resgate, o motorista recebeu atendimento médico. Os suspeitos fugiram e estão sendo procurados pela polícia.

(*) Com informações do Metrópoles

