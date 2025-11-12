Um homem, de 36 anos, foi preso suspeito de aplicar um golpe de falso leilão de carro no bairro Santa Etelvina, zona norte da capital amazonense, nesta terça-feira (11) pelo 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A vítima teve um prejuízo estimado em R$ 5,5 mil.
A delegada Roberta Merly iniciou a investigação quando uma mulher de 45 anos registrou Boletim de Ocorrência (BO) em junho. A vítima contou que transferiu R$ 5,5 mil para a conta do golpista acreditando que comprava um veículo de leilão.
“Ela transferiu o valor pensando que estava comprando um carro de leilão”, afirmou a delegada.
Polícia solicita prisão e cumpre mandado em Manaus
Durante as investigações, a PC-AM reuniu provas e pediu à Justiça a prisão preventiva do investigado. O juiz autorizou o mandado, e os policiais cumpriram a ordem no mesmo dia.
A delegada Roberta Merly informou que a equipe procura outro suspeito que pode ter participado do crime.
Justiça vai julgar acusado de estelionato
Os policiais autuaram o homem por estelionato. Ele participará de audiência de custódia e permanecerá sob custódia da Justiça enquanto o processo segue.
