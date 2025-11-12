26º DIP

Vítima transferiu R$ 5,5 mil acreditando que daria entrada em um carro proveniente de leilão

Um homem, de 36 anos, foi preso suspeito de aplicar um golpe de falso leilão de carro no bairro Santa Etelvina, zona norte da capital amazonense, nesta terça-feira (11) pelo 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A vítima teve um prejuízo estimado em R$ 5,5 mil.

A delegada Roberta Merly iniciou a investigação quando uma mulher de 45 anos registrou Boletim de Ocorrência (BO) em junho. A vítima contou que transferiu R$ 5,5 mil para a conta do golpista acreditando que comprava um veículo de leilão.

“Ela transferiu o valor pensando que estava comprando um carro de leilão”, afirmou a delegada.

Polícia solicita prisão e cumpre mandado em Manaus

Durante as investigações, a PC-AM reuniu provas e pediu à Justiça a prisão preventiva do investigado. O juiz autorizou o mandado, e os policiais cumpriram a ordem no mesmo dia.

A delegada Roberta Merly informou que a equipe procura outro suspeito que pode ter participado do crime.

Justiça vai julgar acusado de estelionato

Os policiais autuaram o homem por estelionato. Ele participará de audiência de custódia e permanecerá sob custódia da Justiça enquanto o processo segue.

