O Cine Carmen Miranda e o Cine Set promovem o Especial John Carpenter de quinta-feira a sábado (13 a 15/11), a partir das 17h, com acesso gratuito. O evento inclui seis filmes do mestre do terror e suspense, incluindo o clássico ‘Halloween – A noite do terror’ (1978).
Na quinta-feira (13/11), serão exibidos:
- 17h – A Bruma Assassina (1980)
- 19h – Assalto à 13ª DP (1976)
Na sexta-feira (14/11), a programação continua com:
- 17h – O Príncipe das Sombras (1987)
- 19h – Halloween – A Noite do Terror (1978)
O encerramento no sábado (15/11) contará com:
- 16h30 – Eles Vivem (1988)
- 18h30 – O Enigma de Outro Mundo (1982), seguido de debate sobre a filmografia de John Carpenter com a equipe do Cine Set.
O Cine Carmen Miranda conta com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura, Governo Federal, Concultura, Prefeitura de Manaus e Manauscult, em parceria com o Instituto Cultural Hiléia Amazônica. O cinema de rua fica na Rua do Congresso, nº 10, Centro, Praça do Congresso, próximo à Biblioteca Municipal (portão laranja). O evento também tem adesão da À La Carte Belas Artes e da Aliança Francesa Manaus.
John Carpenter: mestre do terror e suspense
John Carpenter nasceu em Nova Iorque, em 1948, e desde cedo se interessou por cinema, principalmente westerns e filmes de terror e ficção científica de baixo orçamento. Fundou o clube de cinema da escola e produziu curtas-metragens com colegas. Formou-se na Escola de Artes Cinematográficas da Universidade do Sul da Califórnia em 1971.
Estreou como diretor em Dark Star (1974) e alcançou fama com Halloween – A Noite do Terror (1978), que se tornou referência no cinema de horror e alavancou a carreira de Jamie Lee Curtis. Seus filmes, como A Bruma Assassina (1980), Christine: O Carro Assassino (1983) e Os Aventureiros do Bairro Proibido (1986), consolidaram-no como cultuado cineasta, notável também por compor as trilhas sonoras de seus filmes.
Programação
Cine Carmen Miranda
16 a 18 de novembro de 2025
Especial John Carpenter
Quinta-feira 13/11
17h – A bruma assassina
País: EUA. Ano: 1980. 89 minutos. Gênero: Terror. Direção e música: John Carpenter. Produção: Debra Hill. Roteiro: John Carpenter e Debra Hill. Elenco: Adrienne Barbeau, Jamie Lee Curtis, John Houseman, Janet Leigh, Tom Atkins, Nancy Loomis.
Sinopse: O “Elizabeth Dane”, um barco pirata que transporta um tesouro, afunda-se em frente à costa de uma pequena vila de pescadores, numa noite de espesso nevoeiro, enganado por uma luz que se faz passar por um farol inexistente. Cem anos depois, os espíritos dos marinheiros mortos voltam a aparecer das profundezas do mar, para se vingarem dos habitantes da pequena vila, herdeiros dos que saquearam o “Elizabeth Dane”. O nevoeiro vai ascendendo desde a costa envolvendo tudo e dele saem silhuetas fantasmagóricas que assassinam os bisnetos dos que mataram os piratas e que com o seu ouro, construíram a cidade. Entre essas pessoas temos Elizabeth Solley (Jamie Lee Curtis) e Kathy Williams (Janet Leigh) e vários personagens interpretados por atores preferidos por Carpenter, como Adrienne Barbeau.
19h – Assalto à 13ª DP
País: EUA. Ano: 1976. 131 minutos. Gênero: Ação. Direção e roteiro: John Carpenter. Elenco: Austin Stoker, Darwin Joston.
Sinopse: Los Angeles. As gangues de rua resolveram se unir e declarar guerra à polícia. Neste contexto, um pai estaciona seu carro no subúrbio para que a filha possa comprar um sorvete. Ela é assassinada a sangue frio pelo integrante de uma gangue. O pai parte atrás dele e o mata com vários tiros, fugindo em seguida para a 13ª DP. Ethan Bishop (Austin Stoker) assumiu há pouco tempo a delegacia, que deve ser fechada nos próximos dias. O local conta apenas com Leigh (Laurie Zimmer) e uma telefonista, além de três prisioneiros que aguardam a chegada de um médico para tratar de um deles. Com a chegada do pai, logo a delegacia é cercada por gangues. Aqueles que estão dentro dela, sejam policiais ou prisioneiros, terão que unir forças para defendê-la.
Sexta-feira 14/11
17h – O príncipe das sombras
País: EUA. Ano: 1980. 102 minutos. Gênero: Terror/ Ficção científica/Suspense. Direção: John Carpenter. Produção: Debra Hill. Roteiro: “Martin Quatermass” (pseudônimo de John Carpenter). Elenco: Donald Pleasence, Lisa Blount, Jameson Parke.
Sinopse: O professor Howard Brick (Victor Wong) e diversos cientistas e estudantes são convocados pelo padre Loomis (Donald Pleasence) para investigar um misterioso recipiente contendo um líquido verde que está em uma igreja abandonada há séculos. O que acontece é que quando as pessoas entram em contato com o líquido, elas se transformam em malignos zumbis. Os membros que ainda são humanos descobrem que ali está a essência de Satanás, e que isso abre o caminho para o Anticristo. A partir daí, todos tem que lutar contra o terror e proteger o mundo de algo que estava adormecido há milhares de anos.
19h – Halloween: A Noite do Terror
País: EUA. Ano: 1978. 91 minutos. Gênero: Terror. Direção:. Roteiro: John Carpenter e Debra Hill. Elenco: Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis P.J. Soles e Nancy Loomis.
Sinopse: Em 1963, durante uma noite fria de Halloween, o pequeno Michael Myers, de seis anos, assassina brutalmente sua irmã adolescente, Judith. Ele é condenado e fica detido por 15 anos em uma instituição sob vigilância constante do Dr. Sam Loomis. Em 1978, na véspera de Halloween, Michael rouba um carro e escapa do sanatório Smith’s Grove. Ele retorna à sua pacata cidade natal de Haddonfield, Illinois, onde procura suas próximas vítimas.
Sábado 15/11
16h30 – Eles vivem
País: EUA. Ano: 1988. 94 minutos. Gênero: Terror/ Ficção científica/Suspense. Direção: John Carpenter. Produção: Larry Franco. Roteiro: John Carpenter (como Frank Armitage). Baseado em ‘Eight O’Clock in the Morning’, de Ray Nelson. Elenco: Roddy Piper, Keith David, Meg Foster
Sinopse: John Nada (Roddy Piper) é um trabalhador braçal que chega a Los Angeles e encontra trabalho numa fábrica. Durante uma inusitada operação repressiva, a polícia destrói um quarteirão inteiro do bairro miserável em que vive. Na confusão, Nada encontra óculos escuros aparentemente comuns, porém ao usá-los consegue enxergar horrendas criaturas alienígenas disfarçadas de seres humanos, bem como as mensagens subliminares que transmitem através da mídia em geral. Nada percebe que os invasores já estão controlando o planeta e, juntamente com seu companheiro de trabalho Frank (Keith David), decide se engajar no movimento de resistência, que é perseguido como subversivo pela polícia.
Sessão seguida de debate com o Cine Set
18h30 – O enigma de outro mundo
País: EUA. Ano: 1982. 108 minutos. Gênero: Terror/ Ficção científica. Direção: John Carpenter. Roteiro: Bill Lancaster, baseado em ’Who Goes There?, de John W. Campbell. Elenco: Kurt Russell, Wilford Brimley, T. K. Carter, David Clennon, Keith David.
Sinopse: Na Antártida, um grupo isolado de cientistas norte-americanos encontra os restos congelados de um organismo alienígena. Quando a criatura assume a forma de um dos cachorros da base de pesquisas, os cientistas descobrem que ela pode simular a aparência de qualquer ser vivo. A equipe corre contra o tempo em uma batalha desesperada para destruir o extraterrestre antes que seja tarde demais.
