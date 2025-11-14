Iranduba

As investigações apontam que os abusos ocorreram por vários anos.

Iranduba (AM) – Um homem de 45 anos, que estava foragido de São Paulo suspeito de estuprar a própria filha, foi preso nesta quinta-feira (13), na comunidade Paricatuba, no município de Iranduba.

Os abusos iniciaram aos 9 anos da vítima, que atualmente tem 18 anos. O crime foi praticado ao longo de vários anos.

De acordo com o delegado Francisco Rocha, o mandado de prisão foi expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar, da Comarca de Campinas (SP), onde os crimes ocorreram. O homem é investigado pelo crime de estupro de vulnerável, atos abusivos que resultaram em uma gravidez.

“Após tomarmos conhecimento do mandado, iniciamos as diligências para localizar o suspeito, que havia fugido de SP para o Amazonas. Conseguimos cumprir a ordem judicial e garantir que ele responda pelo crime praticado”, destacou o delegado.

Ainda segundo a autoridade, as investigações apontam que os abusos ocorreram por vários anos, até que a vítima conseguiu denunciar o caso às autoridades.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça para ser recambiado ao estado de São Paulo.

