Educação

Neste domingo (16), candidatos de Manaus e de outras cidades do Amazonas encaram o segundo dia do Enem 2025, com 90 questões de matemática e ciências da natureza (biologia, física e química).



Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, no horário de Brasília – ou seja, 11h e 12h no Amazonas. A prova terá cinco horas de duração, com término previsto para 18h30 (horário de Brasília).

Ciências da natureza

Segundo especialistas em educação, os temas mais recorrentes e esperados para o segundo dia são:

Física: eletricidade (consumo de energia elétrica, circuitos e fontes renováveis, como solar e eólica), termodinâmica e ondas (espectros como infravermelho e ultravioleta).

Biologia: meio ambiente (desequilíbrios em ecossistemas, ciclos biogeoquímicos e relações ecológicas) e saúde (doenças causadas por bactérias e protozoários; questões sobre vacinação e atualidades em saúde).

Química: aplicações práticas de funções orgânicas, química ambiental e tecnologias voltadas para o meio ambiente.

Matemática

A prova deve priorizar conteúdos práticos do cotidiano: razão e proporção, regra de três, juros simples e porcentagem. Também podem aparecer questões de geometria analítica e funções, mas temas como logaritmos são menos frequentes.

Dicas de estratégia para Manaus e Amazonas

Não siga a prova de forma linear; comece pelas questões que você considera mais fáceis.

Dê atenção especial às questões de gráficos, tabelas e porcentagem, que geralmente são mais simples.

Comece pelo bloco de matemática, mesmo que esteja no meio do caderno, pois é a disciplina com maior potencial para uma nota alta.

Controle o tempo: cada questão deve levar, em média, 3 minutos. Ajuste o ritmo conforme o acompanhamento do fiscal da prova.

Sistema de correção TRI

O Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), que avalia o desempenho dos candidatos considerando a coerência pedagógica dos acertos. Acertar questões mais fáceis pode impactar positivamente na nota final, enquanto errar questões difíceis não penaliza tanto se houver acertos consistentes nos itens mais simples.

Horários para Manaus e cidades do Amazonas

Abertura dos portões: 11h (horário local)

Fechamento dos portões: 12h (horário local)

Duração da prova: 5 horas

Término previsto: 17h30 (horário local)

Os candidatos que chegarem após o fechamento dos portões não poderão entrar. Para mais informações, acesse a Página do Participante no site do Inep, usando login e senha da plataforma Gov.Br.