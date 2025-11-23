Polícia Federal

Mandados de busca e apreensão são cumpridos no Ceará após suspeita de vazamento de questões antes da prova do Enem

A Polícia Federal (PF) deflagrou, neste domingo (23), a Operação Profeta, cumprindo mandados de busca e apreensão no Ceará. A investigação visa apurar possível prática de fraude no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, conforme decisão da Justiça Federal.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), há suspeita de divulgação antecipada de questões similares às da prova, identificadas em redes sociais antes do segundo dia do exame, por meio de relatos analisados pela equipe técnica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Detalhes do Enem 2025

No dia 16 de novembro, aproximadamente 3,36 milhões de candidatos responderam a 90 questões de múltipla escolha: 45 de ciências da natureza e suas tecnologias (biologia, química e física) e 45 de matemática e suas tecnologias.

Em consequência da suspeita de vazamento, o Inep anulou três questões do exame e adiantou a divulgação do gabarito oficial do último dia de provas.

Objetivos da Operação Profeta

A Polícia Federal explicou que a ação busca:

Esclarecer os fatos e apurar possíveis ilícitos;

e apurar possíveis ilícitos; Identificar responsáveis pela divulgação indevida;

pela divulgação indevida; Verificar conexões com outros delitos.

Em nota, a PF reafirmou seu compromisso com a integridade dos concursos públicos e o combate a fraudes que comprometam a confiança da sociedade nos processos seletivos.

Transmissão ao vivo e pré-teste do Enem

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou em entrevista à TV Educativa do Ceará que uma pessoa participante do pré-teste do Enem divulgou questões em transmissão ao vivo, dias antes da prova.

O pré-teste é uma fase experimental sigilosa em que questões são aplicadas a uma amostra de estudantes antes de serem incluídas no Banco Nacional de Itens (BNI). Apenas questões aprovadas no pré-teste podem ser usadas nas provas oficiais do Enem.

*Com informações da IstoÉ

Leia mais:

Enem 2025: Último dia para solicitar reaplicação de prova