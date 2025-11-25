Força Tática

Também foram apreendidos mais de R$1.900 em espécie e um veículo utilizado para transportar o material.

Um homem de 55 anos foi preso com mais de 4.500 munições, na segunda-feira (24), dentro de um carro no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Por volta das 16h, a equipe da Força Tática recebeu denúncia, via linha direta, informando que um homem estaria transportando grande quantidade de munições em um veículo pela avenida do Turismo. Diante da informação, os policiais militares realizaram diligências no local e, ao identificar o automóvel indicado, realizaram a abordagem.

Durante revista no interior do carro, foram encontradas diversas caixas de munição sem documentação que comprovasse a origem lícita do material, além de estarem violadas e sem Nota Fiscal para transporte.

Ao todo, foram apreendidas 4.600 munições, sendo 3.500 calibre .20 e 1.100 calibre .28, além de R$ 1.934 em espécie, e o veículo Renault Duster. O homem e o material apreendido foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar, imediatamente, ao tomar conhecimento da ação criminosa, por meio do disque denúncia 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Leia mais:

Homem é preso com mais de 800 munições de facção no Amazonas