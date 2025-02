Homem é preso com mais de 800 munições de facção no Amazonas

Risomar Reinaldo Nogueira da Silva, de 61 anos, foi preso com mais de 800 munições de calibre .38 e R$ 23 mil em espécie, no bairro Areal, no município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas, na noite de quarta-feira (12).

Conforme o delegado Marcos Antônio Oliveira, a prisão e a apreensão do material são resultado do trabalho de inteligência realizado pela equipe de investigação de São Gabriel da Cachoeira, que identificou que o indivíduo estaria em posse de munições vindas de Manaus.

“Nós nos deslocamos até o endereço e conseguimos efetuar a prisão em flagrante do suspeito, além de apreender mais de 800 munições de calibre .38 e R$ 23 mil em espécie. Ele foi preso e conduzido à delegacia”, relatou o delegado.

As investigações indicam que o caso tem ligação com uma apreensão realizada no município de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus), no dia 4 de fevereiro deste ano.

Nessa ocasião, a Polícia Civil prendeu dois homens, apreendeu um adolescente e confiscou cerca de mil munições de diversos calibres, além de armas de fogo que seriam utilizadas por um grupo criminoso em um ataque contra uma facção rival em São Gabriel da Cachoeira.

Flagrante

Risomar Reinaldo foi autuado por comércio ilegal de munição e associação criminosa. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

