Temporada

Estabelecimentos oferecem descontos de até 70% em promoções que podem durar até domingo

A Black Friday, que tradicionalmente ocorre na última sexta-feira de novembro, evoluiu de um evento de um único dia para uma temporada de promoções, muitas vezes estendendo-se por toda a semana e movimentando o comércio de todos os segmentos, dos shoppings, supermercados até o varejo eletrônico.

Se depender dos estabelecimentos na capital, a Black Friday deverá ser sinônimo de sucesso, inclusive, alguns adiantaram as ações em comemoração à data. No Amazonas Shopping até o domingo (30), os clientes podem aproveitar descontos a partir de 10% em diferentes segmentos. Além disso, na sexta-feira (28) o empreendimento vai estender o horário de funcionamento até às 23h para que os clientes tenham mais tempo de comodidade para fazer suas compras. O shopping preparou uma programação exclusiva, por meio do “Mundo dos Benefícios”. O espaço interativo, do Programa de Benefícios do Amazonas Shopping, funciona no segundo piso, durante todo o período da ação. Os clientes podem participar de diversas ativações, como roleta de prêmios, plinko (jogo onde uma bola é lançada em um tabuleiro), garra de benefícios e outras dinâmicas que garantem brindes instantâneos e vantagens especiais.

No Shopping Ponta Negra, os descontos chegam a até 70% em diferentes segmentos. Na sexta-feira (28), o shopping funcionará em horário estendido até as 23h, e o estacionamento terá tarifa única de R$ 7, com 50% de desconto.

No Shopping São José, os descontos de até 70% irão até o sábado (29). Lojas de diferentes segmentos apostam em grandes atrativos para impulsionar as vendas e conquistar consumidores. No shopping Cidade Leste, algumas lojas estão com promoção a partir de 10% de desconto. Entram na oferta itens de vestuário, calçados, eletrônicos e muitos outros.

No Shopping Manaus ViaNorte diversas lojas já trabalham com promoções antecipadas, e na sexta-feira (28) o shopping terá horário estendido até as 23h, além de uma programação especial na praça de alimentação, das 16h às 20h, com a Roleta da Sorte oferecendo prêmios instantâneos.

Supermercados

As promoções de Black Friday vão além dos shoppings. Há alguns anos os supermercados também apostam na data para alavancar as vendas. No Super Nova Era, por exemplo, as promoções de Black Friday vão até domingo (30), com descontos expressivos em todos os setores, especialmente na linha de eletroeletrônicos. A ação ocorre em todas as unidades da rede e reúne preços competitivos e benefícios exclusivos para quem utiliza o TeuCard, cartão próprio da marca. As ofertas estão disponíveis nas lojas físicas e no site www.supernovaera.com.br .

Segundo a gerente comercial da rede, Lidiane Carvalho, para a Black Friday deste ano, a aposta do Super Nova Era são as ofertas no setor de eletroeletrônicos, um dos mais procurados no período. “São TVs, airfray, ventiladores, ar-condicionado, entre outros itens com descontos atrativos para os clientes aproveitarem. Além da linha de eletro, as ofertas também se estendem a produtos do dia a dia dos outros setores”, disse.

O Pátio Gourmet também vai estender a campanha de Black Friday até domingo (30). Descontos atrativos de até 70% em produtos de vários segmentos, como vinhos, cervejas, cafés e itens de limpeza, prometem atrair os consumidores, tanto em compras no site como nas lojas físicas.

Nas lojas físicas e e-commerce, durante toda a semana terá uma grande ação, com descontos bastante atrativos. No site, por exemplo, terá o Wine Black, com vinhos de rótulos selecionados com desconto. Para acompanhar é só acessar o www.patiogourmet.com.br .

Restaurantes

A Black Friday também movimenta o setor de bares e restaurantes em Manaus, com unidades do Grupo Engenho oferecendo descontos progressivos de segunda (24) a sexta-feira (28). As promoções começam com 10% e chegam a 50%, abrangendo chope, pratos e bebidas em operações como O Boteco, Engenho – Cozinha Brasileira, Terra&Mar e Sagrado Peixe, distribuídas por diferentes zonas da cidade. Entre os destaques estão o chope de 300 ml com redução diária de preço e o “joelho tradicional”, que alcança 50% de desconto na sexta-feira.

Além disso, o Terra&Mar terá 50% na segunda garrafa de bebida durante toda a semana, enquanto o Sagrado Peixe oferecerá 20% de desconto em todos os pratos no horário do almoço. Segundo o sócio-diretor Rogério Perdiz, a proposta é tornar a experiência mais acessível e conveniente por meio dos descontos progressivos, incentivando o público a escolher o melhor dia para aproveitar sem pressa. Nas unidades do Engenho localizadas nos shoppings Manauara e Ponta Negra, o formato substitui o tradicional happy hour ao longo da promoção.

(*) Com informações da assessoria