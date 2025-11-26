Tragédia

Chamas em Wang Fuk Court provocam mortes e ferimentos graves

Um incêndio de grandes proporções atingiu um complexo residencial com mais de 2 mil unidades no bairro de Tai Po, em Hong Kong, deixando ao menos 13 mortos, 15 feridos em estado gravíssimo e dezenas de moradores presos. Entre os mortos, está um bombeiro que atuava no local. O fogo começou por volta das 15h desta quarta-feira (26), horário local — 4h em Brasília — e, até as 17h, ainda não havia sido controlado.

As chamas começaram nos andaimes de bambu instalados ao redor do conjunto habitacional Wang Fuk Court, que passava por reformas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma fumaça densa e escura subindo ao céu no local do incêndio.

O complexo conta com oito torres habitacionais. Dois moradores foram resgatados com queimaduras, e um bombeiro precisou de atendimento após ser atingido pelas chamas. Até o momento, as causas do incêndio não foram determinadas.

Inicialmente, as autoridades de Hong Kong classificaram o incidente como “alarme nº1”, mas, com a propagação do fogo, elevaram a situação para “nº4”, em uma escala que vai até cinco categorias.

O Departamento de Transportes de Hong Kong fechou todas as ruas ao redor do prédio para dar suporte às operações de resgate e combate às chamas.

(*) Com informações do Metrópoles

