Mercado & Consumo

Pesquisa revela que 36% dos consumidores da Região Norte pretendem adquirir um smartphone na Black Friday, com ticket médio de R$ 2,5 mil

O preço médio de intenção de compra de celular neste período do ano gira em torno de R$ 2,5 mil.

A chegada da Black Friday movimenta o varejo brasileiro e promete aquecer especialmente o mercado de smartphones. Os dados apresentados pela pesquisa Tecnologia Chinesa 2025, realizada pela Ipsos sob encomenda da JOVI – marca chinesa de smartphones criada exclusivamente para o Brasil pela vivo Mobile Communication Co., Ltd. – confirmam que a data segue como o principal período de compra de eletrônicos no Brasil.

Mais de um terço dos consumidores da Região Norte (36%) pretende comprar um smartphone na Black Friday, segundo o estudo. O levantamento mostra que o Norte está entre as regiões com maior intenção de compra de celulares neste período, impulsionando o mercado de eletrônicos.

De acordo com o levantamento, 38% dos entrevistados esperam a data para realizar compras, enquanto 43% estão economizando para aproveitar promoções e 33% consideram comprar um novo smartphone na Black Friday. Além disso, 62% dos consumidores declararam já terem valores disponíveis para as oportunidades da Black Friday.

A consulta ainda revelou quanto os brasileiros estariam dispostos a desembolsar por um novo aparelho. O valor médio de intenção de compra que a população quer pagar em um celular nesta Black Friday é de R$ 2.500.

O que esperar da Black Friday deste ano

Durante todo o mês de novembro, a JOVI vai acompanhar a época de descontos com ofertas especiais em todos os produtos do portfólio da marca, tanto no varejo físico e digital, operadoras e lojas online oficiais da empresa no Mercado Livre e na Shopee.

“A Black Friday é um dos grandes momentos para o varejo no Brasil e a primeira da JOVI no Brasil. Estamos com promoções em todo o portfólio durante o mês de novembro, inclusive com produtos na faixa de preço que o brasileiro está disposto a pagar”, comenta André Varga, diretor de Produto da JOVI Brasil.

A JOVI oferece atualmente um portfólio de smartphones voltado ao público brasileiro, com foco em imagem, design, performance e bateria de longa duração. Entre os destaques está a tecnologia BlueVolt – capaz de manter o aparelho ativo por mais de 48 horas sem recarga – e câmeras cocriadas com a ZEISS, que trazem qualidade profissional às fotos, no modelo V50 5G. A marca também se diferencia pelo Pacote de Benefícios 5 Estrelas, oferecendo garantia estendida, inclusive de bateria, proteção de tela, troca de capa e película e revisões anuais.

Sobre a JOVI

A JOVI é a marca exclusiva da vivo Mobile Communication Co., Ltd., uma das principais empresas chinesas de smartphones, no mercado brasileiro. Representa a juventude e a alegria de viver, simbolizando um estilo de vida jovem e livre, além de uma vida cheia de diversão e significado.

A vivo Mobile Communication Co., Ltd. é uma empresa de tecnologia que cria produtos excepcionais baseados em um valor orientado pelo design, tendo dispositivos inteligentes e serviços inteligentes como núcleo. Atualmente, a companhia possui uma rede de vendas em mais de 60 países e regiões, conquistando mais de 500 milhões de usuários no mundo todo com produtos e serviços superiores.

A JOVI herda a tradição da marca-mãe de buscar a perfeição, oferecendo aos usuários produtos e serviços de smartphone de alta qualidade. Os smartphones JOVI são dedicados a proporcionar grandes surpresas aos usuários brasileiros apaixonados e autênticos, por meio de tecnologia inteligente e centrada no ser humano.