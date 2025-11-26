Agendamento

Atendimento será realizado no CMPM VI, durante a 27ª edição do Governo Presente.

A Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet-AM), vai fazer o agendamento presencial do Castramóvel, nesta sexta-feira (28/11), no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. A ação será no CMPM VI – Escola Estadual Senador Evandro das Neves Carreira, avenida da Felicidade, bairro Lago Azul, zona norte de Manaus, quando serão disponibilizadas 120 vagas para castrações.

A iniciativa integra a 27ª edição do programa Governo Presente e tem como objetivo ampliar o acesso à castração de cães e gatos, contribuindo para a saúde pública e o bem-estar animal. Para a secretária da Sepet, Joana Darc, a ação reforça o compromisso em ampliar os atendimentos e fortalecer a proteção animal no Amazonas.

“Essa é mais uma ação do Governo Presente, que leva serviços essenciais para perto da população, sem esquecer dos animais. Estamos garantindo acesso à castração e à vacinação de cães e gatos de forma totalmente gratuita, para que mais tutores possam cuidar da saúde dos seus pets”, disse a secretaria.

A Sepet-AM reforça a importância da castração como medida preventiva, reduzindo a reprodução descontrolada e contribuindo para a saúde dos animais e da comunidade.

Vacinação

Além das cirurgias, durante o Governo Presente no Santa Etelvina também haverá vacinação viral para cães e gatos, com a oferta de 200 doses, sendo 100 de V3 para felinos e 100 de V8 para cães, disponibilizadas gratuitamente aos animais da comunidade.



A vacinação contribui para a prevenção de doenças e para a proteção da saúde pública, sendo uma ação gratuita voltada a tutores que desejam oferecer mais qualidade de vida aos seus pets.

Informações para castração

Os animais inscritos para castração devem estar saudáveis e não podem ter recebido medicamentos, vermífugo ou qualquer tipo de vacina nos últimos 21 dias. No caso das fêmeas, não será possível realizar o procedimento se estiverem no cio, gestantes ou amamentando.

No dia do agendamento, não é necessário levar o animal. A presença do pet é obrigatória apenas na data marcada para a castração.

