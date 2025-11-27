Saúde

No Novembro Azul, entidades reforçam que exames simples e consultas de rotina aumentam as chances de cura e reduzem a mortalidade.

No Mês de combate ao Câncer de Próstata, celebrado em novembro, médicos e entidades de saúde alertam que a principal barreira para a prevenção continua sendo a resistência masculina em procurar atendimento de rotina.

O cirurgião uro-oncologista Giuseppe Figliuolo, presidente da seccional amazonense da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), afirma que esse comportamento ainda preocupa.

“A resistência às consultas urológicas permanece como um dos principais obstáculos para o diagnóstico precoce, a forma mais eficaz de reduzir a mortalidade”, destaca.

Segundo o especialista, essa resistência impede a realização de exames simples, mas fundamentais, como o toque retal, a avaliação clínica anual e o teste de PSA — capazes de identificar alterações antes do surgimento de sintomas.

Ele lembra que o câncer de próstata está entre os tumores mais frequentes em homens no Brasil e reforça que 90% dos casos têm cura quando descobertos na fase inicial.

Figliuolo explica que a SBU tem intensificado campanhas educativas, como o Novembro Azul, para incentivar o autocuidado e desmistificar a consulta urológica.

“As ações da SBU ajudam a mostrar que o atendimento urológico não deve ser visto como tabu, mas como prática de prevenção e responsabilidade com a própria vida”, diz.

Ele destaca ainda que exames de rotina também permitem identificar outras condições, como infecções urinárias, hiperplasia prostática benigna, doenças renais e tumores iniciais.

Além do acompanhamento médico, o especialista ressalta que as escolhas diárias têm grande impacto na prevenção.

“Hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, atividade física, peso adequado, redução do álcool e abandono do tabagismo, diminuem o risco de vários tipos de câncer, incluindo o de próstata”, orienta.

Ele recomenda consultas periódicas — ao menos duas vezes ao ano — especialmente para homens acima dos 45 anos ou com histórico familiar.

No Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Amazonas (SINDSEMP-AM), o cuidado com a saúde é prioridade.

A presidente da entidade, Wladia Maia, afirma que o órgão trabalha continuamente para incentivar a prevenção.

Segundo ela, o sindicato “estimula seus filiados a cuidarem da saúde por meio de exames preventivos e consultas de rotina”, medida considerada essencial para combater o tabu e promover mais qualidade de vida.

Figliuolo reforça que a mensagem de novembro é direta: informação, prevenção e coragem para enfrentar preconceitos.

“O cuidado começa com atitudes simples. Procurar o urologista, realizar o rastreio e adotar práticas saudáveis são passos fundamentais para garantir mais saúde e longevidade. A avaliação clínica, o toque retal e o exame de PSA não devem ser ignorados”, afirma.

Ele acrescenta que, embora o câncer de próstata seja silencioso no início, sinais como dificuldade para urinar, dor óssea, sangue na urina ou no sêmen e perda de peso sem causa aparente exigem atenção imediata.

Leia mais

Manaus é destaque em prevenção da tuberculose pelo Ministério da Saúde