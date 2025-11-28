Crime bárbaro

Criança ficou dois meses concretada na lavanderia da residência em Guarulhos.

Um crime bárbaro ocorrido em Guarulhos, na Grande São Paulo, só foi revelado nesta quinta-feira (27), dois meses após o ocorrido. Uma menina de 3 anos, identificada como Emanuelle Silva Souza, foi encontrada morta, enterrada e concretada na lavanderia da própria casa. O pai e a madrasta, principais suspeitos, foram presos pela Polícia Civil.

Durante todo esse período, os dois continuaram vivendo normalmente no imóvel, mesmo com o corpo da criança ocultado no local. A menina morava sob a guarda do pai e era cuidada por ele e pela madrasta.

A mãe começou a desconfiar da situação após dias sem conseguir contato com a filha. O ex-companheiro, Lucas Silva Souza, afirmava que a criança estaria sob responsabilidade do Conselho Tutelar, o que não foi confirmado. Ao buscar informações em várias unidades e não obter respostas, ela registrou ocorrência e decidiu ir até a residência onde a filha vivia. Ao chegar ao local, uma discussão com a madrasta levou o pai a confessar o assassinato.

Prisão e investigação

A morte ocorreu um dia antes do aniversário de quatro anos da menina. O corpo estava enterrado e concretado na lavanderia, onde o casal acabou detido pelos policiais. A Polícia Civil investiga o homicídio e apura também a possibilidade de que a vítima tenha sofrido abusos dentro da casa.

*Com informações do Meio News

Leia mais:

Criança é atacada e morta por onça no Pará