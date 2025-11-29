Empreendedorismo

All In Educação traz para Manaus, nos dias 05 e 06 de dezembro, All In Summit 2025: Comunicador de Elite, “O mais conhecido vence o melhor”.

“Por que empresários competentes faturam menos do que profissionais medianos?”. Para responder a essa pergunta e a outros questionamentos com foco em ações de empreendedorismo, gestão de negócios, comunicação, educação empreendedora, vendas e posicionamento digital, a All In Educação traz para Manaus, nos dias 05 e 06 de dezembro, das 9h às 19h, no Quality Hotel, o All In Summit 2025:

Comunicador de Elite, “O mais conhecido vence o melhor”, considerado um dos maiores treinamentos presenciais do Brasil voltado para comunicação, oratória e estratégias digitais.

Serão dois dias de imersão ao lado de empresários, líderes e especialistas no segmento, aprendendo técnicas de crescimento empresarial. Nomes como Ícaro Gaspar, CEO do All In Hub, com mais de 23 anos de trajetória empreendedora, construindo e potencializando negócios multimilionários e sócio da Mentoring League Society, maior grupo de educação empresarial do mundo; Marcos Strider, psicólogo, empresário e maior referência em comunicação e personalidade magnética do Brasil, criador da mentoria “Comunicador de Elite”; e Jonas Liberato, cofundador do Audiovisual de Elite Training, com mais de 13 anos de experiência no mercado criativo, onde já trabalhou no show business com grandes artistas da música, além de participar de grandes eventos de marcas de destaque nacional, irão fazer as honras deste treinamento, que contará com uma programação focada em aplicações práticas, elaboradas especialmente para atender às necessidades do público presente.

De acordo com o empresário e mentor de negócios, Ícaro Gaspar, o evento buscou reunir um grande time de especialistas em comunicação estratégica e performance comercial para explicar de forma didática e assertiva que você pode ser o melhor no que faz, mas, se um concorrente mediano comunica melhor, ele consegue vender mais, cobrar mais caro e ainda criar uma fila de espera para novos atendimentos.

“Este treinamento é para pessoas que já têm conhecimento e expertise sólidos e querem transformar isso em autoridade magnética. Não é para iniciantes que buscam por ‘fórmulas mágicas’. Os participantes receberão todas as ferramentas necessárias para passar de empresário invisível e sem estratégia comercial a referência no seu nicho. E voltarão para casa com uma identidade poderosa e um plano de ações claro”, garante o empresário.

Ainda segundo Ícaro Gaspar, a ideia é seguir a proposta dos eventos realizados pela All In Educação e promover “literalmente” um ambiente transformador. “Em nossos eventos, sempre buscamos ir muito além da teoria, pois queremos que todos os participantes sejam equipados, preparados, inspirados e prontos para transformar a si mesmos e seus negócios”, conclui.

Leia mais:

Performance 360: Profissionais que buscam sucesso em Manaus recebem treinamento