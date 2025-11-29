Uma mulher morreu após ser atropelada por uma carreta na tarde deste sábado (29) na Avenida das Flores, na Zona Norte de Manaus, nas proximidades do conjunto Viver Melhor 2.
Testemunha relata como ocorreu o acidente
De acordo com uma testemunha, o atropelamento aconteceu por volta de meio-dia.
“Eu vi pela janela do meu bloco, do condomínio. Ela foi fazer o retorno, mas entrou na faixa ao lado da carreta. A carreta pegou ela”, disse.
Familiares foram avisados por mensagens
A irmã da vítima ficou sabendo do acidente por grupos de WhatsApp e, junto com outro irmão, foi até o local para acompanhar a situação. Ambos estavam abalados.
IML e perícia são acionados
Equipes do Instituto Médico Legal (IML) foram chamadas para remover o corpo, e a perícia técnica esteve no local para iniciar a investigação. Na pista, há marcas de frenagem da carreta, indicando que o motorista tentou parar antes de atingir a mulher.
