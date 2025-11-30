Prisão

Suspeito confessou ter atirado na companheira durante discussão motivada por ciúmes.

Um homem de 35 anos foi preso após tentar fugir atirar e matar a própria companheira, uma mulher transexual de 27 anos. A prisão ocorreu na sexta-feira (28), durante ação da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini, município localizado a 923 quilômetros de Manaus.

A investigação teve início após a equipe receber uma denúncia sobre a morte da vítima, ocorrida na zona rural do município.

Crime na zona rural

De acordo com o delegado Renan Boina de Barbe, ao chegar ao local, a equipe constatou que o suspeito havia efetuado disparos de arma de fogo contra a companheira. A vítima ainda foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Suspeito confessou o disparo

O homem foi identificado rapidamente e conduzido à delegacia. Durante o interrogatório, confessou que, durante uma discussão motivada por ciúmes, pegou uma arma de fogo calibre 20 e atirou na região do abdômen da vítima.

Prisão preventiva decretada

Diante das provas e da gravidade do crime, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi decretada pela Justiça. Ele foi localizado no bairro Ouro Verde e preso horas depois.

O suspeito será indiciado por feminicídio e permanece à disposição da Justiça.

