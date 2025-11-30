Ataque

Vítima entrou na área restrita do zoológico e foi atacada poucos segundos depois.

Após invadir a jaula de uma leoa, um homem morreu na manhã deste domingo (30) no Parque Arruda Câmara, o Parque da Bica, em João Pessoa (PB). A vítima conseguiu alcançar a área restrita depois de escalar um muro de mais de seis metros, atravessar as grades de proteção e usar uma árvore como apoio para entrar no recinto do animal.

Segundo a Prefeitura de João Pessoa, tudo aconteceu de forma muito rápida. Assim que o homem entrou no espaço, a leoa o atacou. A Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica (IPC) foram acionados e permaneceram no local para os procedimentos iniciais. Informações da TV Cabo Branco apontam que ele tinha transtornos mentais.

O parque estava em funcionamento e recebia visitantes no momento da invasão. Algumas pessoas registraram em vídeo o homem escalando a estrutura lateral do recinto e, logo depois, entrando na área onde o animal estava. Poucos segundos após o acesso, o ataque ocorre.

Após a tragédia, o Parque da Bica foi fechado imediatamente e seguirá sem previsão de reabertura. Em nota, a prefeitura lamentou o ocorrido, informou que abriu uma apuração interna e reforçou que o local opera seguindo normas técnicas e de segurança exigidas para zoológicos.

