Tragédia

Tragédia em Tai Po devastou complexo residencial; polícia prende 13 suspeitos de homicídio culposo

O número de mortos no incêndio que atingiu um complexo residencial em Hong Kong subiu para 151. O fogo devastou um condomínio em Tai Po, e a atualização foi divulgada nesta segunda-feira (1º) após a polícia concluir as buscas em cinco das sete torres do Wang Fuk Court.

Além das mortes confirmadas, ao menos 79 pessoas ficaram feridas e outras 100 seguem desaparecidas.

O incêndio ocorreu em 26 de novembro, depois que as chamas se espalharam por prédios que abrigavam cerca de 4 mil moradores na região administrativa especial da China. As primeiras investigações indicam que o fogo avançou por andaimes feitos de bambu e cobertos por redes de náilon instalados no complexo.

Durante coletiva de imprensa, a superintendente-chefe Karen Tsang Shuk-yin, responsável pela unidade de investigação de vítimas, demonstrou abalo ao detalhar o andamento da operação. Ela informou que 104 das vítimas já foram identificadas e que mais de 30 pessoas continuam desaparecidas.

A linha direta da polícia, criada para receber informações sobre desaparecidos, registrou quatro relatos referentes a trabalhadores da construção civil que estavam no Wang Fuk Court. Dois morreram, um está hospitalizado e outro permanece sem localização.

Presos por suspeita de homicídio

Até o momento, 13 pessoas foram detidas sob suspeita de homicídio culposo, conforme informou o diretor de Polícia Criminal e de Segurança, Joe Chan Tung, em coletiva nesta segunda-feira.

O secretário de Segurança, Chris Tang, também afirmou que a polícia coletou 20 amostras das telas de proteção usadas na obra do edifício, que passava por uma grande reforma quando o incêndio começou.

“Coletamos amostras de pontos altos, médios e baixos, não apenas das áreas acessíveis pelas janelas”, disse Tang em cantonês, acrescentando que alguns bombeiros precisaram sair pelas janelas para alcançar parte do material.

(*) Com informações do Metrópoles

