O ano de 2026 terá 10 feriados nacionais, distribuídos ao longo do ano, e muitas datas caem próximas a quintas, sextas e terças. Essa distribuição facilita a emenda de feriados e ajuda trabalhadores a organizar agendas, viagens e eventos.
Alguns feriados permitem folgas prolongadas, ideais para viagens curtas, descanso ou passeios em família. Destinos turísticos, hotéis e companhias aéreas costumam registrar aumento na procura nesses períodos. Além disso, 2026 será ano de Copa do Mundo, influenciando o planejamento de folgas de quem quer acompanhar os jogos.
Datas dos feriados nacionais de 2026
- 1º de janeiro (quinta-feira) – Ano Novo
- 3 de abril (sexta-feira) – Sexta-Feira Santa
- 21 de abril (terça-feira) – Dia de Tiradentes
- 1º de maio (sexta-feira) – Dia do Trabalho
- 7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil
- 12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro (segunda-feira) – Dia de Finados
- 15 de novembro (domingo) – Proclamação da República
- 20 de novembro (sexta-feira) – Consciência Negra
- 25 de dezembro (sexta-feira) – Natal
O Carnaval (16 a 18 de fevereiro) e o Corpus Christi (4 de junho) não são feriados nacionais, mas costumam ser pontos facultativos para servidores e feriados municipais em diversas cidades.
*Com informações do Metrópoles.
