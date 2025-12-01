Feriadão

Calendário de feriados nacionais de 2026 pode ajudar no planejamento de viagens, eventos e emendas prolongadas para descanso.

O ano de 2026 terá 10 feriados nacionais, distribuídos ao longo do ano, e muitas datas caem próximas a quintas, sextas e terças. Essa distribuição facilita a emenda de feriados e ajuda trabalhadores a organizar agendas, viagens e eventos.

Alguns feriados permitem folgas prolongadas, ideais para viagens curtas, descanso ou passeios em família. Destinos turísticos, hotéis e companhias aéreas costumam registrar aumento na procura nesses períodos. Além disso, 2026 será ano de Copa do Mundo, influenciando o planejamento de folgas de quem quer acompanhar os jogos.

Datas dos feriados nacionais de 2026

1º de janeiro (quinta-feira) – Ano Novo

– Ano Novo 3 de abril (sexta-feira) – Sexta-Feira Santa

– Sexta-Feira Santa 21 de abril (terça-feira) – Dia de Tiradentes

– Dia de Tiradentes 1º de maio (sexta-feira) – Dia do Trabalho

– Dia do Trabalho 7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil

– Independência do Brasil 12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida

– Nossa Senhora Aparecida 2 de novembro (segunda-feira) – Dia de Finados

– Dia de Finados 15 de novembro (domingo) – Proclamação da República

– Proclamação da República 20 de novembro (sexta-feira) – Consciência Negra

– Consciência Negra 25 de dezembro (sexta-feira) – Natal

O Carnaval (16 a 18 de fevereiro) e o Corpus Christi (4 de junho) não são feriados nacionais, mas costumam ser pontos facultativos para servidores e feriados municipais em diversas cidades.

*Com informações do Metrópoles.

Leia mais: Prefeito francês é condenado por chantagear vice com vídeo erótico