Atropelamento

Douglas Alves da Silva é preso por ciúmes; vítima perde as duas pernas em ataque em SP.

Um ato de ciúmes deixou Tainara Souza Santos, de 30 anos, com as duas pernas amputadas na Marginal do Rio Tietê. Douglas Alves da Silva, de 26, foi preso após atropelar e arrastá-la. “Douglas tinha um ‘sentimento de posse sobre a vítima’ e não queria terminar o relacionamento”, declarou o delegado Fernando Barbosa Bocci, do 73° Distrito Policial.

Além disso, os agentes descobriram que havia um passageiro no carro com Douglas no momento do ataque. Em depoimento, a testemunha relatou que Douglas sabia que estava arrastando a vítima no chão e puxou o freio de mão para machucá-la ainda mais.

O depoente também disse que Douglas não estava sob efeito de álcool ou drogas no momento do crime. Posteriormente, as autoridades constataram que o suspeito já tinha histórico de envolvimento em brigas na comunidade.

Prisão temporária de Douglas Alves da Silva

A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária de 30 dias de Douglas e aguarda a audiência de custódia, realizada no domingo (30), para validar o procedimento.

Silva foi preso na noite de domingo (30), em um hotel na Vila Prudente, zona leste de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele resistiu à abordagem e avançou contra um dos agentes, por isso foi baleado para ser contido.

O suspeito foi atingido e, em seguida, encaminhado ao Hospital Estadual Vila Alpina, onde recebeu atendimento médico.

Estado de saúde de Tainara

Tainara Souza Santos perdeu as duas pernas após ser arrastada por um automóvel. Por sorte, pessoas que passavam pelo local perceberam que se tratava de uma mulher presa do lado de fora do porta-malas de um carro preto e imediatamente prestaram socorro. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli.

Imagens registram ataque

Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que Douglas Alves da Silva atropelou Tainara antes de arrastá-la pelo asfalto. Segundo a defesa, quem dirigia o veículo era o ex-namorado da jovem, que a perseguia há algum tempo. O irmão da vítima confirmou que os dois eram apenas ex-ficantes e nunca tiveram um relacionamento sério.

Internação e cuidados médicos

Tainara segue internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo os advogados da família, ela não corre risco de morrer.

A amiga de infância da vítima, Letícia Dias, explicou à imprensa que Tainara já passou pela cirurgia de retirada das duas pernas e precisará ser transferida para outro hospital, onde será realizado um enxerto de pele nos locais mais afetados pelo arrastamento.

Amputações e complicações

De acordo com Letícia, Tainara perdeu um dos pés no momento em que foi arrastada. “O médico tentou recuperar o [pé] que estava dilacerado, só que não deu. Infelizmente, teve que retirar as duas pernas”, lamentou. As amputações foram realizadas em alturas diferentes nas pernas da vítima.

Além disso, Letícia informou que Tainara apresentou inchaço no cérebro, mas que uma tomografia não apontou gravidade no edema. Por enquanto, ela permanece em observação médica.

*Com informações do Metrópoles.