Eleições 2026

Levantamento aponta a liderança de Lula no primeiro turno e indica que Bolsonaro é o único a empatar ou superar o petista no segundo turno

A pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta terça-feira (2), mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança na corrida presidencial de 2026. Em todos os cenários de primeiro turno, Lula aparece acima de 47%.

Por outro lado, o levantamento destaca que, mesmo inelegível e preso, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) surge como o único nome capaz de enfrentar Lula em um eventual segundo turno. No resultado, Bolsonaro aparece tecnicamente empatado com o petista, dentro da margem de erro, sendo o único potencial candidato com possibilidade de superar o atual presidente da República.

Fonte: AtlasIntel

Primeiro turno: Lula lidera todos os cenários

1º cenário — Lula vs. Tarcísio e governadores

Lula (PT): 48,4%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 32,5%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 5,7%

Ratinho Jr. (PSD): 4,1%

Romeu Zema (Novo): 2,3%

Renan Santos (MBL/Missão): 1,9%

Branco/nulo: 3,2%

Indecisos: 1,8%

2º cenário — Lula vs. Michelle Bolsonaro

Lula: 48,7%

Michelle Bolsonaro (PL): 28,6%

Caiado: 9,4%

Ratinho Jr.: 5%

Zema: 4,4%

Renan Santos: 2,1%

3º cenário — Lula vs. governadores sem nomes bolsonaristas

Lula: 48,5%

Caiado: 16,9%

Ratinho Jr.: 12,6%

Zema: 9,5%

Renan Santos: 2,6%

4º cenário — Lula vs. Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 47,3%

Flávio Bolsonaro (PL): 23,1%

Caiado: 10,2%

Ratinho Jr.: 7,1%

Zema: 5%

Eduardo Leite (PSD): 1,1%

Em um cenário em que Lula fica fora da disputa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), lidera com 44,4%. Tarcísio de Freitas aparece em seguida, com 32,2%. No entanto, os demais nomes não superam 10%.

Repetição dos candidatos de 2022 mantém polarização

Em uma disputa que repete os candidatos de 2022, o eleitorado volta a se dividir:

Lula: 45,7%

Bolsonaro: 44,8%

Simone Tebet (MDB): 2,9%

Ciro Gomes (PSDB): 2,8%

Ademais, o resultado reforça a divisão registrada na eleição anterior.

Segundo turno: Lula vence todos, exceto Bolsonaro

A AtlasIntel avaliou sete possíveis confrontos de segundo turno. Em quase todos, Lula aparece numericamente à frente. Entretanto, o instituto registra:

empate técnico entre Lula e Tarcísio;

empate técnico entre Lula e Michelle Bolsonaro;

Bolsonaro como o único que chega a superá-lo dentro da margem de erro.

Nos demais cenários, Lula venceria com vantagem. Portanto, a pesquisa indica dois aspectos centrais do cenário eleitoral:

Lula mantém a posição de favorito e lidera todos os cenários de primeiro turno avaliados.

Bolsonaro segue como principal adversário e, segundo o instituto, é o único com potencial real de derrotar o petista em disputa direta.

A pesquisa ouviu 5.510 pessoas pela internet entre 22 e 27 de novembro e apresenta margem de erro de um ponto percentual.

Leia mais: TSE inicia teste público das urnas e abre fase decisiva da preparação para as eleições de 2026