A pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta terça-feira (2), mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança na corrida presidencial de 2026. Em todos os cenários de primeiro turno, Lula aparece acima de 47%.
Por outro lado, o levantamento destaca que, mesmo inelegível e preso, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) surge como o único nome capaz de enfrentar Lula em um eventual segundo turno. No resultado, Bolsonaro aparece tecnicamente empatado com o petista, dentro da margem de erro, sendo o único potencial candidato com possibilidade de superar o atual presidente da República.
Primeiro turno: Lula lidera todos os cenários
1º cenário — Lula vs. Tarcísio e governadores
- Lula (PT): 48,4%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 32,5%
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 5,7%
- Ratinho Jr. (PSD): 4,1%
- Romeu Zema (Novo): 2,3%
- Renan Santos (MBL/Missão): 1,9%
- Branco/nulo: 3,2%
- Indecisos: 1,8%
2º cenário — Lula vs. Michelle Bolsonaro
- Lula: 48,7%
- Michelle Bolsonaro (PL): 28,6%
- Caiado: 9,4%
- Ratinho Jr.: 5%
- Zema: 4,4%
- Renan Santos: 2,1%
3º cenário — Lula vs. governadores sem nomes bolsonaristas
- Lula: 48,5%
- Caiado: 16,9%
- Ratinho Jr.: 12,6%
- Zema: 9,5%
- Renan Santos: 2,6%
4º cenário — Lula vs. Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 47,3%
- Flávio Bolsonaro (PL): 23,1%
- Caiado: 10,2%
- Ratinho Jr.: 7,1%
- Zema: 5%
- Eduardo Leite (PSD): 1,1%
Em um cenário em que Lula fica fora da disputa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), lidera com 44,4%. Tarcísio de Freitas aparece em seguida, com 32,2%. No entanto, os demais nomes não superam 10%.
Repetição dos candidatos de 2022 mantém polarização
Em uma disputa que repete os candidatos de 2022, o eleitorado volta a se dividir:
- Lula: 45,7%
- Bolsonaro: 44,8%
- Simone Tebet (MDB): 2,9%
- Ciro Gomes (PSDB): 2,8%
Ademais, o resultado reforça a divisão registrada na eleição anterior.
Segundo turno: Lula vence todos, exceto Bolsonaro
A AtlasIntel avaliou sete possíveis confrontos de segundo turno. Em quase todos, Lula aparece numericamente à frente. Entretanto, o instituto registra:
- empate técnico entre Lula e Tarcísio;
- empate técnico entre Lula e Michelle Bolsonaro;
- Bolsonaro como o único que chega a superá-lo dentro da margem de erro.
Nos demais cenários, Lula venceria com vantagem. Portanto, a pesquisa indica dois aspectos centrais do cenário eleitoral:
- Lula mantém a posição de favorito e lidera todos os cenários de primeiro turno avaliados.
- Bolsonaro segue como principal adversário e, segundo o instituto, é o único com potencial real de derrotar o petista em disputa direta.
A pesquisa ouviu 5.510 pessoas pela internet entre 22 e 27 de novembro e apresenta margem de erro de um ponto percentual.
