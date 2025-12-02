Casamento

Dados de 2024 mostram que mais da metade dos casais amazonenses opta por não mudar o sobrenome após o casamento.

O comportamento matrimonial no Amazonas se transforma: em 2024, mais da metade dos casais manteve o sobrenome original. O movimento, que ganhou força após 2020, evidencia a liberdade de escolha e a valorização da história pessoal dentro do casamento.

Crescimento da manutenção do sobrenome nos casamentos

O comportamento dos casais no Amazonas mudou significativamente nos últimos anos. Dados dos Cartórios de Registro Civil do estado revelam que, em 2024, 55,95% das celebrações ocorreram sem alteração de sobrenome pelos cônjuges, consolidando uma tendência iniciada em 2020, quando o índice foi de 37,32%.

Em 2003, apenas 12,14% dos casamentos optavam por manter o nome de solteiro. Desde então, o crescimento manteve-se constante e acelerou nos últimos anos, refletindo mudanças sociais e culturais.

No Amazonas, foram registrados 13.953 casamentos em 2024, dos quais 7.801 não tiveram alteração de sobrenome. Em 2020, foram 13.242 casamentos, sendo que 4.940 mantiveram o nome original.

Liberdade de escolha e preservação da história pessoal

“O que vemos no Amazonas é um reflexo claro de como as relações estão se reorganizando. Os casais têm encontrado no nome de família uma forma de preservar sua história pessoal, sem que isso diminua o compromisso assumido no casamento. Essa liberdade de escolha, que antes era menos comum, hoje faz parte da rotina dos cartórios e mostra que as pessoas estão mais seguras para definir o que faz sentido para suas vidas”, afirma David Gomes David, presidente da Anoreg/AM.

A tendência também é apoiada pelo Código Civil de 2002, que permite que qualquer cônjuge escolha manter ou adotar sobrenome. Outras modalidades seguem pouco expressivas: em 2024, 1,60% dos casamentos incluíram sobrenome por ambos, 0,78% o homem adotou o sobrenome da mulher e 41% das mulheres adotaram o sobrenome do marido.

Mudanças recentes, como a Lei Federal nº 14.382/22, ampliaram a flexibilidade para alteração de sobrenomes, permitindo inclusões e exclusões a qualquer tempo mediante comprovação de vínculo.

Comparação com o cenário nacional

O comportamento amazonense acompanha a tendência nacional de aumento na manutenção do nome de solteiro, mas com crescimento mais acentuado, tornando essa opção a mais comum no estado.

