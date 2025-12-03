Manoa

Evento marca início da programação “Cidade Iluminada” e atrações gratuitas para famílias de Manoa e bairros vizinhos

A Zona Norte de Manaus se prepara para receber o Papai Noel Vintage em grande estilo. No dia 6 de dezembro, o bom velhinho desfila em carro clássico pela Avenida Francisco Queiroz, no bairro Manoa, dando início à programação “Cidade Iluminada”, que oferece atrações gratuitas para famílias da região.

O cortejo termina no calçadão do Shopping Cidade Manoa, onde o público encontrará personagens natalinos, fanfarra, guloseimas e um espaço instagramável para fotos com o Papai Noel.

Chegada do Papai Noel Vintage

O cortejo começa com a apresentação do Coral ISCAAM, seguida pela chegada do Papai Noel e da “Turma do Hohô”, que percorrem a avenida até o shopping.

Programação – 6 de dezembro:

16h30 – Interação com bonecos natalinos

17h – Flash Mob de Natal

18h – Coral ISCAAM, chegada do Papai Noel em carro vintage, cortejo com Turma do Hohô, fanfarra natalina

Dentro do mall, personagens como o Biscoito de Natal e a Árvore Mágica recebem as famílias para fotos e integração com as crianças.

Feira “Vila das Luzes” – 4 a 6 de dezembro

Antes do cortejo, a comunidade pode visitar a feira natalina Vila das Luzes, a partir das 10h, em frente ao shopping. O evento reúne presentes, gastronomia, artesanato e produtos temáticos produzidos por empreendedores da Zona Norte, fortalecendo a economia local.

Ações sociais e mobilização comunitária

Entre 15 e 20 de dezembro, o shopping promove a Semana de Ação de Graças, com campanhas solidárias, participação de parceiros sociais e atividades para o bem-estar da comunidade. Moradores do entorno poderão ser escolhidos para receber o “Presente Surpresa”, iniciativa inédita que premiará até três pessoas da região.

Um ano de Shopping Cidade Manoa

Dezembro também marca o primeiro aniversário do Shopping Cidade Manoa, que já atende mais de 400 mil moradores da Zona Norte. Para celebrar, o shopping preparou:

Pintura facial infantil gratuita

Banda ao vivo

Feira especial de produtos diversos

Área de brinquedos e atividades temáticas

Distribuição de um bolo de 3 metros

O centro de compras, localizado na Avenida Francisco Queiroz, conta com mais de 14 lojas ativas e novas operações estão previstas para 2026, incluindo Smart Fit, Natura e Universidade Nilton Lins.

Serviço

Evento: Chegada do Papai Noel Vintage + Feira “Vila das Luzes” + Aniversário do Shopping Cidade Manoa

Local: Av. Francisco Queiroz, nº 731 – Conjunto Manoa, Zona Norte

Entrada: Gratuita

Área instagramável: Disponível no mall

Feira “Vila das Luzes”

📆 4, 5 e 6 de dezembro

🕙 A partir das 10h

Chegada do Papai Noel – 6 de dezembro

🕓 16h30 – Interação com bonecos

🕔 17h – Flash Mob

🕕 18h – Coral ISCAAM, cortejo vintage, chegada do Papai Noel, fanfarra

