Mulher foi agredida com tapas e teve os cabelos puxados dentro de um restaurante

Uma mulher foi agredida com tapas e teve os cabelos puxados dentro de um restaurante em um shopping de Goiânia, na terça-feira (2). O episódio foi registrado em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, mãe e filhos partem contra a mulher, conhecida popularmente como “talarica” — termo usado para quem se envolve romanticamente ou sexualmente com o parceiro de alguém próximo.

Durante a confusão, um adolescente defende a mãe: “Você não coloca a mão na minha mãe não”. A mulher agredida cai no chão e diz: “Filma!”.

Outro menino, que seria filho da agressora, se aproxima de quem grava o vídeo e afirma: “Pode filmar. Você estava pegando no pau do meu pai na nossa casa, transando com ele no banheiro da nossa casa”. Em seguida, a agressora grita para outra pessoa: “Tá defendendo a puta que transou com o meu marido”.

Segundo informações preliminares, a briga começou quando a agressora encontrou a talarica no restaurante e iniciou a agressão. A mulher estava acompanhada de um homem e de outros amigos.

Durante o conflito, marcado por tapas e puxões de cabelo, o filho da agressora reiterou que a suposta traição teria acontecido dentro da casa do casal, durante uma festa.

Diante da violência, seguranças do shopping intervieram, contiveram a agressora e a retiraram do local. Até o momento, não há informações sobre registro do caso na Polícia Civil de Goiás.

