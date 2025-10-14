viralizou

Noivo invadiu a casa paroquial e encontrou a noiva escondida com o padre; a família não comentou sobre o caso.

O padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, foi flagrado com a noiva de um fiel dentro da casa paroquial de Nova Maringá, a 392 km de Cuiabá, na segunda-feira (13).

O caso viralizou nas redes sociais e gerou grande repercussão na cidade, que tem pouco mais de 5,8 mil habitantes, segundo o IBGE.

Um vídeo mostra o momento em que o noivo arromba portas do quarto e do banheiro da casa paroquial após o padre se recusar a abri-las. Em seguida, a noiva é encontrada chorando, escondida embaixo da pia do banheiro.

A família da jovem informou que não vai se pronunciar sobre o caso.

A Diocese de Diamantino (MT), responsável pela paróquia onde o padre atua, informou em nota que iniciou uma investigação interna.

“Comunicamos que, tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus, todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos”, diz o comunicado oficial.

Em um áudio que circula nas redes sociais, o padre Luciano Simplício tenta justificar a presença da jovem na casa paroquial. Segundo ele, a fiel teria pedido para usar o quarto externo para trocar de roupa e tomar banho, já que havia participado de atividades na igreja pela manhã.

“Ela brincou: ‘padre, vou dormir ali’. E eu disse que era para ela dormir do lado de fora. Ela estava sozinha, e o menino [noivo] tinha viajado”, relatou.

