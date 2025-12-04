Visita

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chegou à Superintendência da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (4), por volta das 9h30, para visitar o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela estava acompanhada da filha mais nova do casal, Laura Bolsonaro, de 15 anos.

Michelle deixou o local por volta das 10h40 e não falou com a imprensa.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses na PF por liderar uma trama golpista. A visita de Michelle e Laura foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Essa é a terceira visita da líder do PL Mulher ao ex-presidente e a primeira após a polêmica envolvendo os filhos de Bolsonaro. O conflito ocorreu depois que Michelle criticou a aproximação do diretório do Partido Liberal (PL) no Ceará com Ciro Gomes (PSDB), durante um evento em Fortaleza (CE) no domingo (30).

O senador Flávio Bolsonaro (PL) visitou o pai na terça-feira (2) e disse à imprensa que já resolveu o desentendimento com a madrasta, afirmando que ambos se desculparam pelo atrito.

