DEHS

Jovem é acusado de matar Júlio César, que vivia escondido por estar jurado de morte por uma facção

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apresentou, nesta sexta-feira (4), o resultado da terceira fase da Operação Thrasos, que levou à prisão de Ronaldo Davi Nascimento Mendes, 19 anos, conhecido pelo apelido “Jogador”.

Apontado como o executor do homicídio de Júlio César Santos das Chagas, 34, ele foi detido após quase dois meses de investigação conduzida pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), com apoio da Rocam.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, Ronaldo Davi era o responsável direto pelos disparos que mataram Júlio César na noite de 1º de outubro, em frente a um shopping na Ponta Negra, enquanto a vítima estava acompanhada das duas filhas menores, da ex-companheira e da atual esposa, Jéssica da Silva, 31, presa na segunda fase da operação por repassar informações privilegiadas ao grupo criminoso.

Perfil do atirador

Investigadores descrevem “Jogador” como um jovem já inserido em dinâmica de facção, com função clara: executar alvos determinados por líderes do grupo criminoso.

Ele teria sido acionado justamente por essa especialidade, precisão, frieza e ausência de exposição, características apontadas pelos policiais como determinantes para que assumisse o assassinato de Júlio César.

Ronaldo Davi era considerado peça-chave no braço armado da facção e atuava com apoio logístico de comparsas responsáveis por monitoramento e fuga.

Dois deles, Eduardo Fernandes Torres, 25, e Matheus Marreiros de Lima, 28, já haviam sido identificados anteriormente após o uso do Sistema Paredão, que ajudou a rastrear os veículos utilizados no crime.

Motivação e rota do crime

De acordo com a DEHS, Júlio César havia sido expulso de uma organização criminosa e estava “jurado de morte”. Para tentar escapar da sentença, ele vivia escondido em Manaquiri, mas retornou a Manaus para visitar a família, momento em que acabou localizado.

No dia do crime, a vítima estava sendo seguida por dois carros. Em um deles estava o atirador, aguardando o melhor momento para atirar. A execução ocorreu rapidamente, sem chance de defesa, e diante dos familiares.

Prisão

“Jogador” teve o mandado de prisão preventiva cumprido na noite de terça-feira (2), em uma casa no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus. Ele vai responder por homicídio qualificado e associação criminosa, permanecendo à disposição da Justiça.

