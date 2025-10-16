Prisão

Vítima morreu após ser baleada na entrada do shopping.

Dois homens foram presos, nesta quarta-feira (15), suspeitos de envolvimento no homicídio de Júlio César Santos das Chagas, de 34 anos, ocorrido no dia 1º de outubro dentro do Shopping Ponta Negra, na Zona Oeste da cidade.

Os suspeitos, identificados como Eduardo e Mateus, foram localizados em bairros diferentes de Manaus — Raiz e Compensa — e encaminhados à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Uma motocicleta e um carro Ônix prata foram apreendidos durante a ação policial. A polícia informou que há um terceiro envolvido no crime, que ainda não foi localizado.

O crime

Júlio César foi baleado na entrada do shopping, na avenida Coronel Teixeira, enquanto pagava uma corrida a um taxista. Testemunhas relataram que criminosos em uma motocicleta se aproximaram da vítima, que tentou fugir, mas acabou alvejada.

Mesmo ferido, ele conseguiu entrar no shopping, provocando pânico entre clientes que assistiam a um desfile. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o desespero de uma conhecida da vítima, amparada por outras pessoas no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou Júlio César ao SPA Joventina Dias, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Mais informações sobre o caso serão divulgadas em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (16).

