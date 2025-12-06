periferia

Iniciativa Segunda Pele transforma resíduos plásticos em impacto social, ambiental e econômico nas periferias de Manaus

O amazonense Kennedy Oliveira Costa é um dos vencedores do Prêmio Professor Samuel Benchimol, com o projeto Segunda Pele, uma iniciativa que une moda circular, educação ambiental e mobilização comunitária em territórios periféricos de Manaus.

Criado em 2005, o Prêmio Professor Samuel Benchimol reconhece iniciativas e personalidades que contribuem para soluções sustentáveis e para o fortalecimento da economia da Região Amazônica.

O projeto Segunda Pele, criado por Kennedy, surgiu a partir da necessidade de enfrentar o descarte inadequado de plásticos em Manaus e, ao mesmo tempo, democratizar o acesso à moda por meio da economia circular.

A iniciativa nasceu dentro do Ciclo Favela, conectando educação ambiental, comunidade e sustentabilidade em uma proposta que transforma resíduos plásticos e roupas paradas em impacto social, ambiental e econômico.

Foto: Divulgação

Sobre o funcionamento do projeto, Kennedy explica: “Cada peça do brechó só pode ser adquirida mediante a entrega de uma garrafa PET cheia de plástico coletado pela própria comunidade. As ações são itinerantes e incluem mobilização comunitária e educação ambiental”.

Em apenas quatro meses de atividade, o Segunda Pele já contabiliza a coleta de cerca de 400 garrafas PET, a redistribuição de roupas para famílias em situação de vulnerabilidade, a mobilização direta e indireta de moradores da periferia de Manaus e a redução de resíduos em igarapés e áreas de risco ambiental.

A premiação aconteceu em Palmas (TO), reunindo os principais nomes envolvidos com o fortalecimento da economia e da sustentabilidade na região amazônica. Para Kennedy, o reconhecimento através do prêmio reforça a potência das soluções que nascem dentro do território.

“O reconhecimento reafirma a potência da periferia amazônica e legitima o impacto produzido pela comunidade. Representa orgulho, responsabilidade e visibilidade para soluções criadas dentro do território”, afirma ele.

Com o prêmio, Kennedy e sua rede buscam ampliar as ações itinerantes, fortalecer a logística de reciclagem, aumentar o acervo de roupas, formar jovens como mobilizadores ambientais e produzir dados e indicadores sociais e ambientais que ampliem o alcance do projeto e comprovem seu impacto, mostrando que a periferia amazônica também é espaço de inovação, consciência ambiental e construção de futuros sustentáveis.

Foto: Divulgação

Kennedy e o Ciclo Favela

Educador popular, ativista ambiental, gestor cultural, produtor audiovisual e comunicador popular, Kennedy Oliveira Costa é formado em Marketing e atua com comunicação comunitária e sustentabilidade em territórios periféricos de Manaus. Ele coordena o Ciclo Favela, o Segunda Pele e outros projetos voltados à formação, à cultura e ao ativismo climático.

O Ciclo Favela é um programa de impacto comunitário que une cultura, meio ambiente, economia circular e formação popular, atuando principalmente nas áreas de reciclagem, moda sustentável, educação ambiental e mobilização cultural, sendo o Segunda Pele um de seus principais braços socioambientais.

