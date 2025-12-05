Representatividade

Evento gratuito no Mercado de Origem destaca misses, estilistas e inclusão

O projeto Pérolas Model convida imprensa e público para o “Encontro das Faixas”, que será realizado neste sábado (6) no Mercado de Origem, no Centro histórico de Manaus.

O evento tem entrada gratuita e promove a moda como ferramenta de inclusão e valorização da diversidade.

A programação começa às 16h, com abertura oficial às 16h30, conduzida por Fabrício Santana.

Representatividade feminina em destaque

Quatro destacadas misses da região estarão presentes, a fim de representar a força feminina e compartilhar suas trajetórias.

‘Encontro das Faixas’ destaca diversidade e glamour da moda amazônica – Foto: Divulgação/Assessoria.

Cada faixa simboliza uma história e inspira o público a enxergar o valor da representatividade no universo da moda.

“O Pérolas Model acredita que a verdadeira beleza reside na diversidade. Nosso Encontro das Faixas não é apenas sobre desfiles; é sobre usar a passarela como um espelho da sociedade, valorizando cada nicho, do infantil ao 60+, do slim ao plus size, e celebrando a identidade única que a moda nos permite expressar”, disse a Coordenadora do Projeto Pérolas Model, Waldirene Marques.

Moda amazônica como expressão cultural

O evento reforça a moda como expressão cultural e regional, e destaca estilos, cores e texturas da Amazônia. Entre os destaques estão:

Miss Barbie Infantil e Kids Fashion: charme e delicadeza das novas gerações.

Pérolas Modas Plus e Slim: moda inclusiva para todos os biotipos.

Beleza Amazônica 60+: elegância da maturidade e estilo sem idade.

Desfile Especial de Estilistas Regionais: peças autorais de Paulo Henrique e Ellen Negreiros, conectando moda, sustentabilidade e identidade amazônica.

O “Encontro das Faixas” é uma celebração da moda em sua totalidade: expressão artística, inclusão social e valorização da cultura e estética regional.

Serviço

Evento: Encontro das Faixas – Pérolas Model

Encontro das Faixas – Pérolas Model Data: Sábado, 6 de dezembro de 2025

Sábado, 6 de dezembro de 2025 Horário: 16h às 18h (abertura oficial às 16h30)

16h às 18h (abertura oficial às 16h30) Local: Mercado de Origem – Av. Tamandaré, nº 22, Centro, Manaus

Mercado de Origem – Av. Tamandaré, nº 22, Centro, Manaus Acesso: Gratuito e aberto ao público

