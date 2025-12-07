Meio Ambiente

Limpeza aquática contou com apoio de pequenas embarcações e de equipamentos adaptados

Mais de 100 servidores municipais participaram de uma grande operação integrada de limpeza, coordenada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), na marina do Davi, localizada na zona Oeste. O local é um dos principais pontos de embarque turístico da capital e rota diária de acesso para centenas de famílias de comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas.

As equipes realizaram capinação, poda e limpeza completa dos dois lados da estrada que leva à marina, área de intenso fluxo de visitantes, embarcações e veículos. O trabalho também se estendeu ao igarapé do Tarumã, que, nas últimas semanas, vinha apresentando acúmulo elevado de resíduos em razão do aumento das chuvas e do triste hábito de parte da população de descartar lixo irregularmente ao longo das vias e dos cursos d’água da região. Essa combinação faz com que grandes volumes de resíduos sejam arrastados para o leito do igarapé, exigindo ações emergenciais e reforço operacional da Semulsp.

“Estamos atuando todos os dias para impedir que o lixo chegue aos nossos igarapés e ao rio Negro, mas a cidade precisa da colaboração de todos. Quando chove, todo resíduo jogado na rua acaba sendo arrastado para a rede de drenagem e para os igarapés. Aqui na marina do Davi reforçamos as equipes justamente por causa desse aumento de resíduos nas últimas semanas”, afirmou o secretário Sabá Reis.

A limpeza aquática contou com apoio de pequenas embarcações e de equipamentos adaptados, incluindo barreiras confeccionadas com garrafas PET que funcionam como uma espécie de rede de arrasto, concentrando o lixo flutuante e facilitando sua remoção com trator de esteira e retroescavadeira. O método aumenta a eficiência da coleta e impede que os resíduos avancem para áreas mais profundas ou atinjam o rio Negro.

Além dessa intervenção emergencial, a Semulsp realizou a higienização dos coletores instalados em terra firme e na água — fundamentais para evitar que os resíduos avancem pelo curso do igarapé e para garantir mais segurança ambiental no entorno da marina, um espaço estratégico que conecta Manaus ao turismo regional e à vida das comunidades tradicionais. Esse trabalho faz parte da rotina diária das equipes destacadas para a orla, igarapés e comunidades rurais.

Dezenas de toneladas foram recolhidas, embarcadas em balsas da Semulsp e seguem para destino adequado no aterro municipal controlado, durante o próximo transbordo, agendado para 14 de dezembro.

