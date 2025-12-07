Sensibilidade

Espetáculo contou com a participação da Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA), sob a regência do maestro Marcelo de Jesus

O Teatro Amazonas foi palco de uma celebração à infância, à solidariedade e ao fomento à arte, na manhã deste domingo (7), com o concerto “Crianças Unidas do Brasil 2025”. O evento integrou a programação cultural do Mundo Encantado do Natal, do Governo do Amazonas, coordenada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Realizado pelo Centro Suzuki Amazonas, o concerto reuniu dezenas de crianças de diversas instituições do país, em apresentações que, em 2025, homenagearam o Nordeste brasileiro, destacando seus ritmos, cantigas e tradições.

Para muitas crianças, foi a primeira apresentação no consagrado palco do Teatro Amazonas. O espetáculo contou com a participação da Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA), sob a regência do maestro Marcelo de Jesus.

Segundo o maestro, abrir as portas do Teatro Amazonas para iniciativas como essa proporciona às crianças uma experiência única no universo da música. Além do valor artístico, o contato com a arte promove disciplina, respeito e sensibilidade.

“É emocionante ver o brilho nos olhos deles ao subir no palco. Tocar aqui é completamente diferente de tocar em casa ou na escola. Essa iniciativa do Governo e da Secretaria de Cultura, de abrir o Teatro Amazonas, que é um lugar de excelência, de profissionais altamente qualificados, para uma escola que realiza um trabalho sério, cuidadoso, com um método já consolidado, é algo que nos deixa muito felizes. São crianças, mas nada é feito de qualquer jeito; pelo contrário, tudo é conduzido com muita atenção”, destacou.

Entre as estreantes no palco, mãe e filha dividiram o coral pela primeira vez. Dayse Ribeiro, mãe da pequena Manuela, de 3 anos, contou que o período de ensaios até o dia do espetáculo foi marcado pela expectativa.

“É a primeira vez que eu me apresento no teatro, e ela também estava bem ansiosa. Todos os dias perguntava se já era o dia de cantar no teatro. Foi uma experiência muito emocionante, primeira vez de mãe e filha juntas, é emoção em dobro”, afirmou.

Orgulhoso ao ver os filhos de 11 e 16 anos estreando no Teatro Amazonas, Pietro Araújo destacou a importância do momento na trajetória musical da família: “É a primeira vez que eles tocam aqui no Teatro Amazonas. Eles já tocam há muitos anos, então essas apresentações anuais já são frequentes para eles. Mas este ano, por ser no Teatro Amazonas, está sendo algo bem especial. É novidade para eles se apresentarem aqui”.

O apoio ao evento reforça o compromisso do Governo do Amazonas com a arte como instrumento de convivência, afeto e fortalecimento dos laços familiares durante a temporada natalina.

(*) Com informações da assessoria